Wie häufig kommt Malaria vor?
In Deutschland gab es im Jahr 2024 insgesamt 934 Malaria-Fälle und 4 Todesopfer – diese hatten sich in Afrika mit Malaria tropica infiziert.
Frankfurt/Main (dpa) - Im Jahr 2024 erkrankten nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit etwa 282 Millionen Menschen an Malaria. Rund 610.000 Menschen starben. Etwa drei Viertel der Todesfälle betrafen Kinder unter fünf Jahren. Afrika ist mit großem Abstand der Kontinent, der am stärksten von Malaria betroffen ist.
In Deutschland wurden laut Robert Koch-Institut 2024 insgesamt 934 Fälle von Malaria gemeldet, darunter vier Todesfälle. Alle Todesopfer - drei Männer und eine Frau - waren an Malaria tropica erkrankt und hatten sich in Afrika infiziert.