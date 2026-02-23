Flughafen

Wie komme ich ohne Auto zum neuen Terminal 3?

Der Frankfurter Flughafen hat eine neue Attraktion: die neue Sky Line-Bahn. Mit ihr kann man fahrerlos zum Abflug schweben - oder einfach nur die Aussicht genießen.

Passagiere können seit Montag mit der neuen Sky Line-Bahn bis zum Terminal 2 fahren. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Passagiere können seit Montag mit der neuen Sky Line-Bahn bis zum Terminal 2 fahren.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Neues Terminal, neue Bahn: Am Frankfurter Flughafen gibt es einen neuen Zubringer-Zug. Die vollautomatische Sky Line-Bahn bringt Fahrgäste in wenigen Minuten vom Terminal 1 zu Terminal 2 und später auch zu Terminal 3. Was man dafür wissen muss:

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wie lange dauert die Fahrt?

 Von T1 bis zum neuen T3 fährt man knapp acht Minuten. Die Strecke ist 5,6 Kilometer lang. Von T1 erreicht man T2 schon in zwei Minuten. Die Bahn erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.

Wo steigt man ein und aus?

Es gibt zwei neue Bahnhöfe: einen an T1 und einen bei T3; die Station im T2 wurde erweitert. Die Station im T1 befindet sich im Übergang zwischen Terminal, Regionalbahnhof und Fernbahnhof - aufgeständert auf Stahlstreben. Am T3 kommt man zwischen dem Parkhaus und dem Terminalgebäude an. 

Wie viele Passagiere können mitfahren?

Laut Fraport können 4.000 Personen pro Stunde und Richtung transportiert werden. Alle zwei Minuten fährt eine neue Bahn los. In jeden Wagen passen 130 Menschen, zehn Passagiere können sitzen. 

In der Sky Line-Bahn ist Platz für 130 Passagiere. Foto: Hannes P. Albert/dpa
In der Sky Line-Bahn ist Platz für 130 Passagiere.

Wer darf mitfahren?

Die Bahn ist für Reisende, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen kommen oder mit der Bahn weiterreisen. Sie kann auch zum Umsteigen genutzt werden und von Mitarbeitern des Flughafens. Die Bahn darf von jedermann genutzt, auch wenn man nur als Besucher kommt. Die Fahrt ist sogar kostenlos.

Wann geht's los?

Zwischen T1 und T2 verkehrt die Bahn seit diesem Montag. Weiter bis T3 geht es erst Ende April, wenn das neue Terminal in Betrieb genommen wird. Sowohl die Bahn als auch die Stationen sind abgenommen und damit betriebsbereit. 

Laut Fraport-Chef Stefan Schulte hat die neue Sky Line-Bahn rund eine halbe Milliarde Euro gekostet. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Laut Fraport-Chef Stefan Schulte hat die neue Sky Line-Bahn rund eine halbe Milliarde Euro gekostet.

Was sieht man von unterwegs?

Los geht es auf Höhe der großen Hotels im nördlichen Teil des Flughafens. Hier verläuft die Trasse auf Stützen. Sie schlängelt sich in 13 Metern Höhe zwischen Gebäuden entlang. In der Mitte verläuft die Strecke ebenerdig. Auf der einen Seite sieht man die Start- und Landebahnen, auf der anderen das Gewirr der Autobahnen. An einer Stelle führt die Trasse unter einer Straße hindurch. 

Wie funktioniert die Bahn technisch?

Die Waggons gleiten elektrisch und ohne Fahrer über die Gleise. Ein Energiespeicher- und Rückgewinnungssystem ermöglicht einen stromsparenden Betrieb. In dem Werkstattgebäude neben den Gleisen sitzt auch die Betriebsleitzentrale, wo Mitarbeiter die Fahrten überwachen und steuern.

Baukosten und Bauzeit

Fraport-Chef Stefan Schulte nannte als Gesamtsumme eine halbe Milliarde Euro für die neuen Stationen, die Trasse und die Bahnen. Die erste Stützte setzte die Baufirma Max Bögl im Sommer 2019, Siemens lieferte die Bahnen im Herbst 2022. Eine Herausforderung beim Bau der Bahn war der begrenzte Platz und die aufgeständerten schweren Trassenteile.

Die Station steht auf tonnenschweren Stahlstreben. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Die Station steht auf tonnenschweren Stahlstreben.

Was passiert mit der alten Sky Line-Bahn?

Am Flughafen gibt es ab sofort zwei Sky Line-Bahnen: die alte Bahn, die bereits seit 1994 T1 und T2 verbindet, und die neue, die von T1 über T2 nach T3 fährt. In der Mitte können Fahrgäste zwischen dem neuen und bestehenden System umzusteigen. Die alte Bahn soll künftig nur von Transitreisenden genutzt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Bahn-Einschränkungen - wie Sie dennoch ankommen
Verkehr

Neue Bahn-Einschränkungen - wie Sie dennoch ankommen

Die gute Nachricht: Rund um Fastnacht oder Fasching ruhen die Arbeiten. Bis dahin und danach dürfte es jedoch viel Geduld brauchen.

26.01.2026

Neues Terminal am Frankfurter Flughafen abgenommen
Betreiber Fraport

Neues Terminal am Frankfurter Flughafen abgenommen

Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt steht kurz vor der Eröffnung. Nach zehn Jahren Bauzeit haben die Behörden den Neubau abgenommen, einschließlich einer heiklen Sache.

30.09.2025

Freiwillige sollen neues Flughafen-Terminal testen
Frankfurter Flughafen

Freiwillige sollen neues Flughafen-Terminal testen

Das neue Terminal 3 soll 2026 in Betrieb genommen werden – vorher laufen Tests mit Komparsen. Wer mitmachen will, kann sich jetzt anmelden und erhält eine Aufwandsentschädigung.

15.09.2025

Arbeiten an Oberleitung: S-Bahnen verspäten sich
Rhein-Main

Arbeiten an Oberleitung: S-Bahnen verspäten sich

Fahrgäste der S-Bahn brauchen Geduld. Wie lange die Arbeiten an einem Gleis im Hauptbahnhof dauern werden, ist zunächst nicht bekannt.

06.01.2025

Luftverkehr

«Voll im Zeitplan» - Terminal 3 nimmt immer mehr Gestalt an

Futuristisch, mit klaren und kurzen Laufwegen, aber auch praktisch in der Instandhaltung: Wenn das Terminal 3 des Frankfurter Flughafens im Jahr 2026 in Betrieb geht, soll es ein moderner Blickfang sein.

27.09.2023