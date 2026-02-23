Wie komme ich ohne Auto zum neuen Terminal 3?

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Neues Terminal, neue Bahn: Am Frankfurter Flughafen gibt es einen neuen Zubringer-Zug. Die vollautomatische Sky Line-Bahn bringt Fahrgäste in wenigen Minuten vom Terminal 1 zu Terminal 2 und später auch zu Terminal 3. Was man dafür wissen muss:

Wie lange dauert die Fahrt?

Von T1 bis zum neuen T3 fährt man knapp acht Minuten. Die Strecke ist 5,6 Kilometer lang. Von T1 erreicht man T2 schon in zwei Minuten. Die Bahn erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern.

Wo steigt man ein und aus?

Es gibt zwei neue Bahnhöfe: einen an T1 und einen bei T3; die Station im T2 wurde erweitert. Die Station im T1 befindet sich im Übergang zwischen Terminal, Regionalbahnhof und Fernbahnhof - aufgeständert auf Stahlstreben. Am T3 kommt man zwischen dem Parkhaus und dem Terminalgebäude an.

Wie viele Passagiere können mitfahren?

Laut Fraport können 4.000 Personen pro Stunde und Richtung transportiert werden. Alle zwei Minuten fährt eine neue Bahn los. In jeden Wagen passen 130 Menschen, zehn Passagiere können sitzen.

Foto: Hannes P. Albert/dpa In der Sky Line-Bahn ist Platz für 130 Passagiere.

Wer darf mitfahren?

Die Bahn ist für Reisende, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen kommen oder mit der Bahn weiterreisen. Sie kann auch zum Umsteigen genutzt werden und von Mitarbeitern des Flughafens. Die Bahn darf von jedermann genutzt, auch wenn man nur als Besucher kommt. Die Fahrt ist sogar kostenlos.

Wann geht's los?

Zwischen T1 und T2 verkehrt die Bahn seit diesem Montag. Weiter bis T3 geht es erst Ende April, wenn das neue Terminal in Betrieb genommen wird. Sowohl die Bahn als auch die Stationen sind abgenommen und damit betriebsbereit.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Laut Fraport-Chef Stefan Schulte hat die neue Sky Line-Bahn rund eine halbe Milliarde Euro gekostet.

Was sieht man von unterwegs?

Los geht es auf Höhe der großen Hotels im nördlichen Teil des Flughafens. Hier verläuft die Trasse auf Stützen. Sie schlängelt sich in 13 Metern Höhe zwischen Gebäuden entlang. In der Mitte verläuft die Strecke ebenerdig. Auf der einen Seite sieht man die Start- und Landebahnen, auf der anderen das Gewirr der Autobahnen. An einer Stelle führt die Trasse unter einer Straße hindurch.

Wie funktioniert die Bahn technisch?

Die Waggons gleiten elektrisch und ohne Fahrer über die Gleise. Ein Energiespeicher- und Rückgewinnungssystem ermöglicht einen stromsparenden Betrieb. In dem Werkstattgebäude neben den Gleisen sitzt auch die Betriebsleitzentrale, wo Mitarbeiter die Fahrten überwachen und steuern.

Baukosten und Bauzeit

Fraport-Chef Stefan Schulte nannte als Gesamtsumme eine halbe Milliarde Euro für die neuen Stationen, die Trasse und die Bahnen. Die erste Stützte setzte die Baufirma Max Bögl im Sommer 2019, Siemens lieferte die Bahnen im Herbst 2022. Eine Herausforderung beim Bau der Bahn war der begrenzte Platz und die aufgeständerten schweren Trassenteile.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Die Station steht auf tonnenschweren Stahlstreben.

Was passiert mit der alten Sky Line-Bahn?