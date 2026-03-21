Wie lange dauert es bis zum Krankenhaus?
Die Faustregel lautet: Je größer der Wohnort, desto näher die nächste Klinik. Im Krankenhausatlas können Sie die Durchschnittszeit jetzt nachlesen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie lange brauchen Hessen im Durchschnitt bis zum nächstgelegenen Krankenhaus? «Die Entfernung zur nächsten Klinik hängt stark davon ab, wie städtisch oder ländlich die Menschen wohnen», weiß das Statistische Bundesamt. Im interaktiven «Krankenhausatlas» der Behörde kann jeder für sein Bundesland ablesen, wie lange der Weg durchschnittlich je nach Größe des Wohnorts dauert.
In hessischen Großstädten wie Frankfurt oder Wiesbaden können demnach mehr als 99 Prozent irgendeine Art von Krankenhaus innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto erreichen. In Mittelstädten wie Wetzlar oder Fulda trifft das nur auf 94 Prozent der Einwohner zu, in größeren Kleinstädten wie Michelstadt oder Melsungen auf 88 Prozent. In ländlichen Gemeinden schaffen es nur 64 Prozent binnen 15 Minuten in irgendein Krankenhaus.
Von Geburtshilfe bis Schlaganfall
Nun kann man nicht mit jeder Krankheit in jedes Krankenhaus. Deswegen bietet das interaktive Tool die Möglichkeit, die Fahrzeiten für verschiedene Kliniktypen berechnen zu lassen. Diese Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Ergebnisse ausfallen können.
- Mit einem kranken Kind erreichen 86 Prozent der Einwohner einer hessischen Großstadt in 15 Minuten eine Kindernotfallversorgung. Auf dem Land trifft das nur auf 8 Prozent der Einwohner zu.
- Mehr als 99 Prozent der Frauen in einer hessischen Großstadt wären, wenn die Wehen einsetzen, in 15 Minuten in einer Geburtsklinik. Auf dem Land schaffen es nur 27 Prozent der Frauen in diesem Zeitraum in eine Entbindungsstation.
- Aber nicht überall sind die Gegensätze so groß: Bei einem Schlaganfall könnten in Großstädten 22 Prozent der Menschen ein passendes Krankenhaus in 15 Minuten erreichen, auf dem Land sind es statistisch 10 Prozent.