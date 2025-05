Wie lassen sich Wildunfälle auf Gleisen vermeiden?

Hünfelden (dpa) - Hessens Jägerschaft hat in einem Pilotprojekt untersucht, wie sich Wildunfälle auf Bahngleisen vermeiden lassen. Erste Erkenntnisse sollen am Freitag (10.30 Uhr) bei einem Termin an der ICE-Strecke Frankfurt-Köln bei Hünfelden im Taunus präsentiert werden. Dort waren vernetzte Wildwarner installiert worden, die schon vor dem Herannahen eines Zuges akustische und optische Signale senden.