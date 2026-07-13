Hohe Brandgefahr

Wie man sich bei einem Waldbrand verhalten soll

Eigene Sicherheit geht vor: Wer ein Feuer im Wald bemerkt, sollte nur löschen, wenn keine Gefahr besteht. Tipps für das richtige Verhalten.

Im Fall eines Waldbrands gilt: selbst löschen - aber nur, wenn man sich nicht in Gefahr begibt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Im Fall eines Waldbrands gilt: selbst löschen - aber nur, wenn man sich nicht in Gefahr begibt. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Brände oder Rauchentwicklungen im Wald soll man nach Angaben des Landesbetriebs Hessen Forst sofort über die Notrufnummer 112 melden. Wenn möglich, soll man dabei die Nummer eines nahegelegenen Rettungspunktes angeben. Diese sind mit einem grünen Schild mit weißem Kreuz markiert und tragen eine Buchstaben-Nummern-Kombination, die unter anderem auf den Landkreis hinweist, in dem man sich befindet. 

Entstehendes Feuer soll man versuchen, selbst zu löschen, schreibt Hessen Forst. Voraussetzung sei aber, dass keine Gefahr für einen selbst oder für andere besteht. 

Damit die Einsatzkräfte schnell vordringen können, soll man die Zufahrt zu Wäldern grundsätzlich freihalten. Park- und Halteverbote sollen daher unbedingt beachtet werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ein Funke reicht: In Weinheims Wäldern herrscht akute Brandgefahr
Waldbrandgefahr

Ein Funke reicht: In Weinheims Wäldern herrscht akute Brandgefahr

Während viele das Traumwetter genießen, wächst in den Wäldern in Weinheim und an der Bergstraße das Risiko. Schon kleine Unachtsamkeiten können gefährliche Folgen haben. Was jetzt zu beachten ist.

27.04.2026

«Nicht im Wald rauchen» - Gefahr von Waldbränden ist hoch
Waldbrandsaison

«Nicht im Wald rauchen» - Gefahr von Waldbränden ist hoch

Relativ wenig Regen und Schnee kam in den vergangenen Wochen vom Himmel. Die Gefahr für Waldbrände liegt gleich zu Beginn der Saison mancherorts schon hoch.

08.03.2025

Notfälle

500 Menschen wegen Waldbrands auf La Palma evakuiert

Die Kanareninsel kommt kaum zur Ruhe. Nach einem Vulkanausbrauch 2021 brennt im Norden von La Palma nun ein Wald. Warum das Feuer noch nicht unter Kontrolle ist.

15.07.2023

Hochtaunuskreis

Waldbrand am Altkönig: Feuerwehreinsatz dauert an

Noch immer kämpfen mehr als 200 Feuerwehrleute im Taunus gegen den Waldbrand, der am Montag am Altkönig ausgebrochen ist. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Der Einsatz könnte aber noch Tage andauern.

14.06.2023

Natur

Waldbrand bei Jüterbog ausgeweitet - Gefahr in Nordsachsen

Das trockene Wetter sorgt für hohe Brandgefahr in Ostdeutschland. Bei einem großen Waldbrand nahe dem brandenburgischen Jüterbog kann die Feuerwehr nur die Ortschaften schützen. Ein Lösch-Einsatz wäre zu gefährlich.

05.06.2023