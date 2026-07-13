Wie man sich bei einem Waldbrand verhalten soll
Eigene Sicherheit geht vor: Wer ein Feuer im Wald bemerkt, sollte nur löschen, wenn keine Gefahr besteht. Tipps für das richtige Verhalten.
Offenbach (dpa/lhe) - Brände oder Rauchentwicklungen im Wald soll man nach Angaben des Landesbetriebs Hessen Forst sofort über die Notrufnummer 112 melden. Wenn möglich, soll man dabei die Nummer eines nahegelegenen Rettungspunktes angeben. Diese sind mit einem grünen Schild mit weißem Kreuz markiert und tragen eine Buchstaben-Nummern-Kombination, die unter anderem auf den Landkreis hinweist, in dem man sich befindet.
Entstehendes Feuer soll man versuchen, selbst zu löschen, schreibt Hessen Forst. Voraussetzung sei aber, dass keine Gefahr für einen selbst oder für andere besteht.
Damit die Einsatzkräfte schnell vordringen können, soll man die Zufahrt zu Wäldern grundsätzlich freihalten. Park- und Halteverbote sollen daher unbedingt beachtet werden.