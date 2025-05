Wie Regenwasser managen? ZG Raiffeisen eröffnet Park

Karlsruhe/Rastatt (dpa/lsw) - Ob Privatleute, Landwirte, Kommunen, Planungsbüros oder Bauunternehmen: Wie man - nicht zuletzt in Zeiten des Klimawandels - Regenwasser sinnvoll managen kann, zeigt die ZG Raiffeisen vom 15. Mai an in Rastatt in einem neuen Regenwasserpark.