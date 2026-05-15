Wie sich die Asiatische Hornisse in Hessen weiter ausbreitet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr Nester und Sichtungen - die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse in Hessen geht weiter. Seit Jahresbeginn sind bereits 460 Meldungen eingegangen, wie Katharina Albert vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Überwiegend stammten die Meldungen aus Südhessen, bei knapp 300 der Meldungen sei die Asiatische Hornisse bestimmt worden.

Was genau steckt hinter den Meldungen?

Zumeist handele es sich um Sichtungen von Individuen, 70 Meldungen beträfen Nester der Insekten. Darunter wiederum seien 20 sogenannte Sekundärnester, die bereits aus dem Vorjahr stammten, jedoch erst im Winter hoch oben in Bäumen entdeckt worden seien, so Albert.

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Auch Nester würden hauptsächlich aus Südhessen gemeldet. Zwei Nestermeldungen lägen seit Jahresbeginn für Mittelhessen vor, und zwar in den Landkreisen Gießen und Lahn-Dill-Kreis. Drei weitere Nester der Asiatischen Hornisse seien für Nordhessen gemeldet worden (Landkreise Kassel, Werra-Meißner, Hersfeld-Rotenburg).

Welche weitere Entwicklung erwarten die Experten?

«Wir gehen von einer weiteren Ausbreitung in Hessen aus», sagte Albert. «Eine Trendumkehr wird es da nicht mehr geben.» Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen aus 2025: Im Vergleich zu 2024 verdoppelte sich die Zahl der für das Gesamtjahr gemeldeten Nester nahezu von 280 auf 488.

Auch Berthold Langenhorst vom Umweltverband Nabu erklärte, die Asiatische Hornisse sei mittlerweile in ganz Hessen angekommen. «Die wärmeliebende Art wandert weiter nach Norden und Osten und wird bald in ganz Deutschland zu finden sein.» Auf der Nabu-Meldeseite «Naturgucker» könne man sich die Beobachtungen anzeigen lassen, «es gibt schon erste Meldungen aus diesem Jahr, vor allem aus dem Hessischen Ried», so Langenhorst.

Im März vergangenen Jahres hatte das Bundesumweltministerium die Asiatische Hornisse als «weit verbreitet» eingestuft. Damit gilt sie seither nicht mehr als sogenannte Früherkennungsart. Durch diese Umstufung müssen die gemeldeten Nester erst nach Prüfung des Einzelfalls beseitigt werden.

Woran erkennt man die Asiatische Hornisse?

Die Asiatische Hornisse ist laut HLNUG etwas kleiner als die auch in Deutschland heimische Europäische Hornisse. Arbeiterinnen der Asiatischen Hornisse werden bis zu 2,4 Zentimeter und Königinnen bis 3 Zentimeter groß. Charakteristisch für die Asiatische Hornisse ist ihre schwarze Grundfärbung mit schwarzer Brust und einem dunklen Hinterleib, der wenige gelbe Binden aufweist. Die Beine sind schwarz-gelb gefärbt. Dagegen ist die Europäische Hornisse gelb-orange gezeichnet.

Sind die Insekten gefährlich?

Zur Beute der Asiatischen Hornisse gehören Insekten, darunter auch Honigbienen und Wespen, aber auch Fliegen, Mücken und Käfer. Sie gelte auch als «effektiverer Jäger von Honigbienen» als die Europäische Hornisse, so das HLNUG. Während ein einzelnes Nest erfahrungsgemäß kaum Einfluss auf Honigbienenvölker in der Umgebung habe, dürfte der Druck mit steigender Nestdichte zunehmen.

Wer die Asiatische Hornisse beobachten möchte, sollte zwar einige Meter Abstand zum Nest einhalten - von Natur aus aber seien Hornissen friedfertig und auch scheuer als Wespen oder Bienen. Die Stiche der Asiatischen Hornisse ähnelten von den Auswirkungen denen der hier heimischen Art. Besondere Vorsicht ist natürlich für Allergiker geboten.

Woher kommt die Asiatische Hornisse?

Die Asiatische Hornisse stammt eigentlich aus Südostasien und wurde vermutlich über Importware eingeschleppt. Die auch in Hessen vorkommende Unterart Vespa velutina nigrithorax wurde europaweit erstmals 2004 in Südfrankreich nachgewiesen. 2014 gab es dann erste Nachweise in Baden-Württemberg. Seither hat sich die Asiatische Hornisse auch in Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und im Saarland ausgebreitet. Einzelne Nachweise gibt es zudem in Bayern, Niedersachsen, Hamburg und Berlin. Erstmals in Hessen waren die Insekten 2019 im Landkreis Bergstraße nachgewiesen worden.

Was tun bei Sichtungen?

Die Bürgerinnen und Bürger können Sichtungen der Asiatischen Hornisse weiterhin über das Meldeportal des HLNUG online melden. Dies soll immer mit Foto geschehen, um verifizieren zu können, ob es sich tatsächlich um die Asiatische Hornisse handelt. Die Sichtmeldungen mit Foto gehen in die Datenbank des HLNUG ein und dienen der Dokumentation der Verbreitung sowie dem Monitoring, wie das Landesamt auf seiner Website erklärt. Auch der Nabu ruft zur Meldung der Asiatischen Hornisse auf.