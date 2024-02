Wieder deutlich mehr Staus auf Hessens Autobahnen

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Autofahrerinnen und Autofahrer haben im vergangenen Jahr auf hessischen Autobahnen nach Erhebungen des ADAC deutlich länger im Stau gestanden als noch im Vorjahr. Mit insgesamt 35.369 Stunden habe sich die Stau-Dauer wieder den Vor-Corona-Jahren angenähert - auch wenn das Niveau noch nicht ganz erreicht sei, teilte der Automobilclub am Dienstag in seiner Staubilanz mit.

2022 waren die Autofahrerinnen und -fahrer auf Hessens Fernverkehrsstraßen 25.251 Stunden im Stau gestanden, im Jahr 2019, also vor der Pandemie, waren es noch 39.323 Stunden gewesen.

«Stauspitzen sehen wir vor allem im morgendlichen Pendelverkehr in Richtung Ballungsräume sowie zu langen Wochenenden und in der Ferienzeit», berichtete Wolfgang Herda, Verkehrsexperte des ADAC Hessen-Thüringen. Viele Menschen seien in den vergangenen Jahren wegen hoher Mieten aus den Städten aufs Land gezogen und legten nun weitere Anfahrtswege mit dem Auto zurück. Zudem steige der Anteil des Schwerlastverkehrs weiter.