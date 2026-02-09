Kriminalität

Wieder Nagelfallen im Göppinger Wald gefunden

Skalpelle, Nägel, Nadeln: Ein Unbekannter baut gefährliche Fallen. Die legt er im Göppinger Forst aus. Was hat er damit vor?

Die Polizei fahndet, wer Nagelfallen in Göppingen auslegte. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei fahndet, wer Nagelfallen in Göppingen auslegte. (Symbolbild)

Göppingen (dpa/lsw) - Im Wald bei Göppingen sind erneut gefährliche Nagelfallen gefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde sie vom Stadtförster entdeckt. Die Fallen waren unter Laub und in einer Wasserpfütze ausgelegt. Gegen wen sich die Fallen richten und was der unbekannte Verursacher damit bezwecken will, ist nach Angaben eines Polizeisprechers bislang unklar. Der Täter bestückte unter anderem Kunststoffteile mit Skalpellen und verwendete auch Spritzennadeln. 

Bereits vor einer Woche war der Göppinger Stadtförster über eine Nagelfalle gefahren, wodurch ein Autoreifen beschädigt wurde. Mitte Januar hatte eine Spaziergängerin mehrere Stücke Klebeband gefunden, die mit Nägeln bestückt und im Wald ausgelegt waren.

