Wieder scheitert AfD bei Wahl zum Landtags-Vizepräsidenten
In Hessens Parlament stellen weiter nur CDU, SPD, Grüne und FDP je einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. Schon etliche Male hat auch die AfD nach diesem Posten gegriffen - stets vergeblich.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Erneut ist die AfD-Opposition im hessischen Landtag beim Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten-Posten zu besetzen. Ihr Kandidat Jochen Kurt Roos bekam in Wiesbaden in drei geheimen Wahlgängen nur 26 bis 28 Ja-Stimmen - bei 90 bis 93 Nein-Stimmen. Nur in einer Runde gab es eine einzige Enthaltung. Die AfD-Fraktion zählt derzeit 25 Abgeordnete. Drei weitere fraktionslose Parlamentarier im Landtag hatten einst Bezüge zur AfD.
In dieser Legislaturperiode hat die AfD als größte Oppositionsfraktion im hessischen Parlament schon etliche Male vergeblich versucht, erstmals einen Vizepräsidenten-Posten zu erhalten. Die nötige Mehrheit dafür erhielt sie nie. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) hat mithin nach wie vor vier Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus den Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP.