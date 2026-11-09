Wieder Warnstreiks - Busse und Bahnen sollen stillstehen
Pendler müssen sich erneut auf erhebliche Ausfälle einstellen, auch der Schienenverkehr ist dieses Mal betroffen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Fahrgäste in mehreren Regionen Baden-Württembergs müssen sich am Donnerstag und Freitag erneut auf Ausfälle im Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft wieder zu Warnstreiks bei der SWEG (Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH) auf und will den Bus- und Schienenverkehr des landeseigenen Unternehmens bestreiken.
Beim Busverkehr sind laut Verdi folgende Standorte betroffen: Lahr, Kehl, Schutterwald, Offenburg, Weil, Müllheim, Dörzbach, Lauda, Gammertingen, Endingen, Emmendingen, Wiesloch und Sinsheim. Im Schienenverkehr seien vor allem die Zugleitstellen Gammertingen und Endingen betroffen.
Verdi-Verhandlungsführerin Friederike DeCoite betone erneut, die SWEG und das Land als Eigner müssten endlich Verantwortung übernehmen, um mit der Gewerkschaft über Lösungen zu verhandeln. Die SWEG hingegen bleibt bei ihrer Linie und kritisierte den Streikaufruf als unverhältnismäßig.
Im Busverkehr sei erneut mit erheblichen Fahrtausfällen zu rechnen, so SWEG-Pressesprecher Christoph Meichsner. Was den Schienenverkehr betreffe, gehe es um verhältnismäßig wenige Strecken. Ob es eingeschränkten Schienenverkehr geben könne oder ob man Busnotverkehr organisiere, werde noch geklärt.
Streit um Kündigungsschutz
Grund für den Ausstand ist laut Verdi vor allem die Weigerung der SWEG, über einen Schutz bei betriebsbedingten Kündigungen infolge von Neuausschreibungen zu verhandeln. Bisher habe der Arbeitgeber nicht auf Arbeitsniederlegungen reagiert. Zusätzlich belastet die stockende bundesweite Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag das Verhältnis - die nächste Verhandlungsrunde ist für den 16. November angesetzt.
Die SWEG ist ein landeseigenes Verkehrsunternehmen mit Sitz in Lahr im Schwarzwald, das 1971 aus dem Zusammenschluss mehrerer südwestdeutscher Nebenbahn- und Busgesellschaften entstand und heute sowohl Schienen- als auch Busverkehr betreibt.