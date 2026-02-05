Bundespolizei greift zu

Wiedereinreise von verurteiltem Straftäter endet in Haft

Nach rund 20 Jahren kehrt ein einst in Heilbronn wegen Totschlags verurteilter und dann abgeschobener Mann nach Deutschland zurück. Das hätte er besser gelassen.

Wegen Totschlags verurteilter Mann bei Wiedereinreise verhaftet. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wegen Totschlags verurteilter Mann bei Wiedereinreise verhaftet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Beamte der Bundespolizei haben am Flughafen Stuttgart einen wegen Totschlags verurteilten Mann festgenommen. Der 53-Jährige war 1999 am Landgericht Heilbronn zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt und fünf Jahre später in seine Heimat Kosovo abgeschoben worden. Bei der Wiedereinreise am vergangenen Wochenende wurde er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim gebracht. Dort muss er nun voraussichtlich den Rest seiner Strafe absitzen. 

Der Mann war den Angaben zufolge mit einem Flug aus der kosovarischen Hauptstadt Pristina gekommen. Bei einer Kontrolle sei festgestellt worden, dass gegen den Mann ein sogenannter Vollstreckungshaftbefehl vorliege, erläuterte ein Sprecher der Bundespolizei. Demnach muss der 53-Jährige noch genau 2.127 Tage Haft verbüßen. Wäre er nicht wieder eingereist, wäre er unbehelligt geblieben.

