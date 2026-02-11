Wiesbadener Maifestspiele: Alle dürfen mitmachen
Oper zum Mitsingen, Tanz für alle und Wagner-Experten mitten im Publikum: Was die Wiesbadener Maifestspiele für Besucher besonders nahbar macht.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die traditionsreichen «Internationalen Maifestspiele» in Wiesbaden feiern dieses Jahr ihr 130-jähriges Bestehen und laden Besucher abseits der großen Bühnen und Vorstellungen zum Mitfeiern ein. Unter dem Motto «Tanzen für alle» sind unter freiem Himmel alle Generationen willkommen, wie das Staatstheater Wiesbaden mitteilte. Wer schon immer mal mit einem Opernchor singen wollte, der kann zur offenen Probe «Oper zum Mitsingen» kommen. Einstudiert werden Chöre aus Opern unter anderem von Puccini und Engelbert Humperdinck.
Zu den wichtigsten Stücken des Festivalprogramms zählen zwei Werke des portugiesischen Regisseurs Tiago Rodrigues: Richard Wagners Oper «Tristan und Isolde» und das Schauspiel «No Yogurt for the Dead». Die Oper wird zudem unter dem Motto «Maifestspiele für alle» per Livestream auf eine Open-Air-Leinwand in den Park vor dem Theater übertragen, wie die Veranstalter ankündigten. Vor der Vorstellung und während der Pausen mischen sich Wagner-Fachleute unter das Publikum, die sich als «wandelnde Archive» den Fragen der Besucher und Besucherinnen stellen.
Zu dem Festival vom 1. bis 31. Mai werden 270 Künstler und Künstlerinnen aus 28 Ländern erwartet. Gezeigt werden unter anderem Oper, Schauspiel und Tanz.