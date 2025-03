Wiesbadener OB-Wahl geht in die zweite Runde

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Kür des Wiesbadener Oberbürgermeisters in Hessens Landeshauptstadt kommt es am 30. März zu einer Stichwahl. In der ersten Runde hat nach Mitteilung der Stadtverwaltung keiner der zehn Kandidaten mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten.