Wiesbadens voller Fokus auf die Relegation: «Cut» machen

Das Relegationshinspiel findet am Freitag in Regensburg statt. Am 28. Mai fällt dann die Entscheidung in Wiesbaden. «Die sind heiß. Die wissen, die haben eine erfolgreiche Saison gespielt», sagte der 30-Jährige. Und man selbst sei eben nicht so erfolgreich gewesen. «Sonst wären wir nicht da unten.»