Kriminalität

Wilde Verfolgungsjagd: Einbrecher fliehen vor Polizei

Die Flucht führt die beiden Männer teils mit Tempo 100 durch die Gießener Innenstadt. Weil sie dabei Passanten gefährden, bricht die Polizei die Verfolgung ab.

In Gießen sind mutmaßliche Einbrecher vor der Polizei geflohen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In Gießen sind mutmaßliche Einbrecher vor der Polizei geflohen. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - In Gießen ist ein mutmaßliches Einbrecher-Duo mit dem Auto vor der Polizei geflohen. Am Sonntagnachmittag hatte ein Zeuge zwei verdächtige Männer beobachtet, wie die Polizei Mittelhessen mitteilte. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, stiegen die Männer in ein Auto und fuhren davon. 

Die Flucht führte das Duo durch Teile der Innenstadt. Da das Fluchtauto zwischenzeitlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei und dabei Passanten gefährdet worden seien, habe die Polizei die Verfolgung abgebrochen, teilten die Beamten mit. 

Laut Mitteilung fand die Polizei zwar kurze Zeit später das Auto, die Insassen waren jedoch geflohen. Bei der Verfolgungsjagd wurde niemand verletzt, allerdings verursachte der Fahrer des Fluchtautos einen Unfall mit einem anderen Wagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

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