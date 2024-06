Wildschwein-Attrappe auf Spielplatz sorgt für Polizeieinsatz

Rodgau/Offenbach (dpa/lhe) - Eine Wildschwein-Attrappe auf einem Kinderspielplatz in Rodgau hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die alarmierte Streife habe festgestellt, dass es sich um eine weiß besprühte Nachbildung aus Kunststoff gehandelt habe, teilte die Polizei in Offenbach am Montag mit. Ein besorgter Bürger hatte am frühen Samstagmorgen das vermeintliche Schwein gesehen und der Polizei gemeldet. Dabei hielt er den Angaben zufolge einen großen Sicherheitsabstand ein. Zunächst war vermutet worden, dass es sich bei dem reglosen Wildschwein um ein krankes Tier handeln könne. Die Polizei nahm die Attrappe mit. Nun wird nach dem Eigentümer gesucht.