Insolvenzantrag

Windkraftpionier Sowitec meldet Insolvenz an

Sowitec kämpft ums Überleben: 80 Jobs stehen auf dem Spiel, doch zunächst läuft der Betrieb weiter. Was bedeutet die Insolvenz für Wind- und Solarprojekte in 13 Ländern?

Ein Windkraftunternehmen ist insolvent. (Symbolfoto) Foto: Thomas Warnack/dpa
Ein Windkraftunternehmen ist insolvent. (Symbolfoto)

Sonnenbühl (dpa/lsw) - Die Sowitec Group GmbH aus Sonnenbühl, ein Entwickler von erneuerbaren Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Wie die Geschäftsführung des Unternehmens im Kreis Reutlingen mitteilte, sind weitere Gesellschaften der Gruppe betroffen. Dazu gehören den Angaben zufolge die Sowitec International GmbH, die Sowitec Operation GmbH und die Sowitec Projekt GmbH. 

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der Gruppe zunächst fortgeführt wird. Der Sonnenbühler Windkraftpionier hat nach eigenen Angaben schon länger finanzielle Schwierigkeiten und musste Anleihen verlängern. Zuerst hatte der SWR berichtet.

Wie geht es weiter bei Sowitec?

Wie es weitergeht, ist laut Unternehmerangaben unklar. Die Löhne der rund 80 Beschäftigten seien über das Insolvenzgeld gesichert. Der Betrieb soll die nächsten Monate zunächst normal weiterlaufen. Sowitec wurde 1993 gegründet und ist laut Homepage in 13 Ländern tätig.

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