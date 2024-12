Winter-Fahrplan mit anderer Taktung und neuen Verbindungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Winter-Fahrplan bringt ab diesem Sonntag Neuerungen auch für Fahrgäste in Hessen. Im Netz der S-Bahn Rhein-Main betrifft dies unter anderem die S6, die nun auch an der neuen Station in Frankfurt-Ginnheim hält und zwischen Frankfurt und Bad Vilbel im 15-Minuten-Takt unterwegs ist. Auch der Verlauf der S6 ändert sich, denn sie fährt künftig weiter bis nach Langen und Darmstadt - anstelle von S3 und S4.