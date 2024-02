Winter in Hessen zu nass und um 4,1 Grad zu warm

Offenbach (dpa/lhe) - Der Winter in Hessen war deutlich zu mild und zu nass. Das berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main am Mittwoch. Die Auswertung ergab 2023/24 eine Durchschnittstemperatur von 4,1 Grad. Für Hessen lag der Mittelwert der internationalen Referenzperiode vom Jahr 1961 bis zum Jahr 1990 bei 0,3 Grad - also 3,8 Grad niedriger als in diesem Winter. Dieser Vergleich ermöglicht den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels.