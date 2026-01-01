Bild
Vorhersage

Winterlich und teils windig in Hessen

Mit Niederschlägen und teils Glätte beginnt 2026. Auch in den kommenden Tagen ändert sich nicht viel.

Neues Jahr startet winterlich. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Neues Jahr startet winterlich. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Winter beginnt mild - aber nachts Gefahr von Glätte
Wetter-Vorhersage

Winter beginnt mild - aber nachts Gefahr von Glätte

Mit dem Dezember beginnt der meteorologische Winter. Zu sehen gibt es davon vorerst nicht viel: In einigen Regionen werden bis zu zehn Grad erwartet. Auf den Straßen kann es aber rutschig werden.

30.11.2025

Neue Woche beginnt mit Wind und Wolken
Wetter

Neue Woche beginnt mit Wind und Wolken

Hessen startet mit ungemütlichem Winterwetter in die Woche. In den nächsten Tagen soll es etwas milder werden.

10.02.2025

Wind und Wolken in Hessen
Wetter

Wind und Wolken in Hessen

Das Wetter in Hessen bleibt in den nächsten Tagen grau. Am Freitag soll es teils stürmische Böen geben.

06.02.2025

Schnee und Glätte im Bergland - sonst regnerisch
Wettervorhersage

Schnee und Glätte im Bergland - sonst regnerisch

Das Wetter am Wochenende wird der DWD-Vorhersage zufolge zweigeteilt: in höheren Lagen winterlich, sonst eher nass und grau.

12.12.2024

Wetter in Hessen bleibt winterlich nasskalt
Vorhersage

Wetter in Hessen bleibt winterlich nasskalt

Schnee, Schneeregen und tiefe Temperaturen bringen Glätte. Der Wind bleibt stark bis stürmisch.

21.11.2024