Vorhersage Winterlich und teils windig in Hessen Mit Niederschlägen und teils Glätte beginnt 2026. Auch in den kommenden Tagen ändert sich nicht viel. 01.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Arne Dedert/dpa Neues Jahr startet winterlich. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Wetter-Vorhersage Winter beginnt mild - aber nachts Gefahr von Glätte Mit dem Dezember beginnt der meteorologische Winter. Zu sehen gibt es davon vorerst nicht viel: In einigen Regionen werden bis zu zehn Grad erwartet. Auf den Straßen kann es aber rutschig werden. 30.11.2025 Wetter Neue Woche beginnt mit Wind und Wolken Hessen startet mit ungemütlichem Winterwetter in die Woche. In den nächsten Tagen soll es etwas milder werden. 10.02.2025 Wetter Wind und Wolken in Hessen Das Wetter in Hessen bleibt in den nächsten Tagen grau. Am Freitag soll es teils stürmische Böen geben. 06.02.2025 Wettervorhersage Schnee und Glätte im Bergland - sonst regnerisch Das Wetter am Wochenende wird der DWD-Vorhersage zufolge zweigeteilt: in höheren Lagen winterlich, sonst eher nass und grau. 12.12.2024 Vorhersage Wetter in Hessen bleibt winterlich nasskalt Schnee, Schneeregen und tiefe Temperaturen bringen Glätte. Der Wind bleibt stark bis stürmisch. 21.11.2024