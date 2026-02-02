«Wir wurden heimlich beim Duschen gefilmt»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Duschen ist ein besonders privater Moment. Unvorstellbar, wenn man genau dabei heimlich gefilmt wird - in den eigenen vier Wänden. Dies ist laut einer Anklage vor dem Amtsgericht Wiesbaden mehreren jungen Frauen in einer Wohngemeinschaft in Wiesbaden passiert. Beschuldigt wird ein 26 Jahre alter ehemaliger Mitbewohner und Hauptmieter der Wohnung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der Prozess ist für kommenden Freitag (6. Februar) geplant. Laut Amtsgericht lautet der Vorwurf auf Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und der Persönlichkeitsrechte. Der Verteidiger Hakan Day teilte mit: «Mein Mandant wird sich im Hauptverhandlungstermin geständig einlassen.»

Foto: Hannes P. Albert/dpa Die drei Frauen sind überzeugt: «Der Täter soll sich schämen, nicht wir.»

Zu den Opfern zählt die ehemalige WG-Bewohnerin Vanessa, sie tritt als Nebenklägerin auf. Auch rund zweieinhalb Jahre nach der Tat ist die 23-Jährige aufgewühlt, wenn sie von dem Erlebten berichtet. Zu dem damaligen Gefühl der Machtlosigkeit ist allerdings inzwischen eine gehörige Portion Wut hinzugekommen. «Der Täter muss sich schämen, nicht wir», sagt sie. Und ihre Freundin Tara, die mutmaßlich ebenfalls beim Duschen gefilmt wurde, ergänzt: «Die Scham muss die Seite wechseln.» Der Satz bezieht sich auf Aussagen der Französin Gisèle Pélicot, die als Vergewaltigungsopfer in die Öffentlichkeit gegangen war.

Der Besichtigungstermin für das WG-Zimmer sei noch angenehm gewesen, erzählt Vanessa. Doch schon am Tag des Einzugs beschlich sie ein beklemmendes Gefühl. Der Mitbewohner habe anzügliche Bemerkungen gemacht und beobachtet, wo genau sie ihre Unterwäsche in den Schrank räumt.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Die 23-jährige Vanessa hat nach wie vor Angst, dass die Filme im Internet auftauchen könnten.

Seltsam kommen ihr auch die Vorgaben vor, die der 26-Jährige zum Thema Duschen macht: Unter dem Vorwand, für warmes Wasser am Boiler etwas einstellen zu müssen, geht der Mitbewohner jedes Mal vor Vanessa allein ins Bad, wenn die junge Frau duschen möchte. Später stellt sich heraus, dass er dort einen Radiowecker platzierte, der mit einer Minikamera ausgestattet war. Solche Geräte gibt es bei Online-Händlern für Spionagetechnik und Heimsicherheit.

Auch Jasmin, die Schwester von Vanessa, übernachtete mehrmals in der Wohnung. Sie fühlt sich ebenfalls unwohl - und die Frauen schöpfen zunehmend Verdacht. «Wir haben uns einen Kameradetektor angeschafft, das Bad und den Boiler abgesucht, aber zunächst nichts gefunden», erzählt Jasmin.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Auch Jasmin fühlte sich in der Wohnung unwohl.

In den Verbindungsdaten des WLAN-Routers entdecken sie schließlich den entscheidenden Hinweis auf den Radiowecker mit Kamera. Die Mädchen gehen zur Polizei, bei einer Durchsuchung wenige Tage später stellen die Beamten neben dem Wecker auch das Laptop und Festplatten bei dem 26-Jährigen sicher.

«Wir waren damals unter Schock», sagt Vanessa. «Es war ein großer Vertrauensbruch, was Männer angeht.» Sie sei nach wie vor psychisch belastet, sagt die 23-Jährige. Ihre Freundin Tara sagt: «Er hat mich nackt gesehen, obwohl ich das nicht wollte. Ich habe mich geschämt.» Bis heute habe sie Ängste, checke öffentliche Toiletten nach Kameras ab.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Von der Polizei fühlen sich die Frauen teils allein gelassen.

Mittlerweile sind bei den jungen Frauen aber auch Frust und Enttäuschung groß. «Es macht uns wütend, dass der Täter weiter in der Wohnung leben darf», sagt Vanessa. Der damalige Umzug sei eine für sie eine Herausforderung gewesen. Wegen der psychischen Belastung habe sich ihr Studium verzögert.

Von der Polizei fühlen sich Vanessa, Jasmin und Tara teils alleingelassen. Eine Beamtin habe vorgeschlagen, die jungen Frauen sollten sich mit dem Verdächtigen mal an einen Tisch setzen und reden. «Sie schickte uns zurück zum Tatort - zum Täter», sagt Vanessa. Bei dem Gespräch habe es großen Streit gegeben. «Wir haben nach wie vor Angst, dass er die Filme ins Internet gestellt hat», sagt Tara. Bislang sei jedoch nichts aufgetaucht.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Rechtsanwältin Juliane Wagner unterstützt die jungen Frauen - auch bei der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht.