Wirbel um Teilnahme von Roberto Saviano an Buchmesse

Rom (dpa) - Wenige Monate vor der Frankfurter Buchmesse sorgt die Teilnahme des italienischen Schriftstellers Roberto Saviano an der weltweit größten Buchmesse für Wirbel. Trotz seiner großen Bekanntheit war der regierungskritische Autor in der italienischen Delegation ursprünglich nicht berücksichtigt worden. Nun kommt er auf Einladung seines deutschen Verlags.

Er werde ausdrücklich nicht als Teil der offiziellen italienischen Delegation an dem Literaturereignis teilnehmen, sondern auf Einladung deutscher Kulturinstitutionen, teilte Saviano am Donnerstagabend mit. Eine nachträglich durch den Sonderbeauftragten der italienischen Rechts-Regierung für den Buchmessen-Auftritt ausgesprochene Einladung lehnte der scharfe Kritiker der Regierung in Rom ab.