Wetter

Wird die 20-Grad-Marke geknackt?

Noch ist offiziell Winter, aber die Temperaturen in Hessen steigen auf frühlingshafte Werte. Die Woche endet sonnig.

Die Sonne scheint und es wird warm. Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Sonne scheint und es wird warm.

Offenbach (dpa/lhe) - Der Freitag startet in Hessen trüb und wird dann warm und sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt, müssen sich erst regionale Nebel- und Hochnebelfelder auflösen. Regen erwartet die Hessen am letzten Arbeitstag der Woche nicht. 

Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei frühlingshaften 17 bis 21 Grad. Selbst in Hochlagen wird es bis zu 14 Grad warm. Der Wind weht nur schwach, in Hochlagen des Berglands sind aber einzelne starke Böen möglich. Am Samstag kann es - bevorzugt im Nordwesten - einzelne Schauer geben, meist aber bleibt es niederschlagsfrei. Es wird erneut bis zu 16 Grad warm.

