Bild
Gesundheit

«Wirklich notwendig?» Merz kritisiert hohen Krankenstand

In der kalten Jahreszeit gehört es fast dazu, dass es überall hustet und niest. Viele lassen sich auch krankschreiben. Der Kanzler sieht hier ein generelles Problem.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält den Krankenstand in Deutschland für zu hoch. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält den Krankenstand in Deutschland für zu hoch.

Bad Rappenau (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den aus seiner Sicht zu hohen Krankenstand der Deutschen kritisiert. Im Schnitt kämen die Beschäftigten in Deutschland auf 14,5 Krankentage, sagte der CDU-Politiker bei einer Wahlkampfveranstaltung in Bad Rappenau bei Heilbronn. «Das sind fast drei Wochen in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten. Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig?»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Man müsse sich darüber unterhalten, wie man Anreize schaffe, dass die Menschen ihrer Beschäftigung nachgingen, so Merz. Als Beispiel nannte er die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung. Diese gilt seit 2021, die Union dringt auf eine Abschaffung. «Während der Coronazeit begründet richtig, heute immer noch?», fragte der Kanzler. Darüber müsse man mit dem Koalitionspartner SPD sprechen. «Am Ende des Tages muss stehen, dass wir alle zusammen in dieser Bundesrepublik Deutschland eine höhere volkswirtschaftliche Leistung gemeinsam erreichen, als wir sie gegenwärtig erreichen.»

Die Krankenkasse AOK geht allerdings davon aus, dass die Möglichkeit einer telefonischen Krankschreibung nicht dazu führt, dass sich Menschen häufiger krankschreiben lassen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte hätten diese nur in einem Bruchteil der Fälle abgerechnet. 

Einen Einfluss auf die Zahlen kann der Kasse zufolge dagegen die Einführung der elektronischen Krankmeldung haben. Sie führe laut aktuellen Analysen zu einer vollständigeren Erfassung der Fehlzeiten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wie hat sich der Krankenstand im Kreis Bergstraße entwickelt?
Gesundheit

Wie hat sich der Krankenstand im Kreis Bergstraße entwickelt?

10,4 Tage war durchschnittlich jeder Beschäftigte im Kreis Bergstraße im ersten Halbjahr 2025 krankgeschrieben. Wie sich der Krankenstand entwickelt hat.

20.09.2025

Kanzler nennt Waffen-Freigabe für Ukraine «notwendig»
Deutschland und Ukraine

Kanzler nennt Waffen-Freigabe für Ukraine «notwendig»

Soll die Ukraine mit deutschen Waffen Ziele in Russland angreifen können? Olaf Scholz warnte stets vor Gefahren dadurch - Friedrich Merz hält es für nötig. Einige SPD-Politiker zeigen sich besorgt.

27.05.2025

Hoher Krankenstand in Deutschland - das sind die Gründe
Krankenstand

Hoher Krankenstand in Deutschland - das sind die Gründe

Warum melden sich in Deutschland mehr Menschen krank als anderswo? Die Forderung nach einem Karenztag gegen das «Blaumachen» rückt die vielen Fehltage in den Fokus. Doch die Gründe liegen anderswo.

07.01.2025

Lindner für Abschaffung telefonischer Krankschreibung
Gesundheit

Lindner für Abschaffung telefonischer Krankschreibung

Krankschreiben lassen per Telefon, das sollte auch Bürokratie sparen. Doch der Krankenstand steigt - was die Regierung nach Ansicht des Finanzministers zum Handeln zwingt.

12.09.2024

Nato-Generalsekretär

Stoltenberg: Militärausgaben wie im Kalten Krieg schaffen

Der Nato-Generalsekretär wünscht sich größere Anstrengungen der Verbündeten für ihre Verteidigung. Eine etwaige weitere Erhöhung der Militärausgaben stößt in Deutschland auf ein geteiltes Echo.

17.09.2023