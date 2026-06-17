Konjunktur

Wirtschaftsministerium feilt an Hightech-Strategie

Humanoide Roboter aus Metzingen, KI aus Freiburg und Lieferketten-Software aus Mannheim: Baden-Württembergs Start-ups mischen Europas Hightech-Szene auf. Bleibt das Land Innovationsmotor?

Neura Robotics ist ein wachsendes Hightech-Unternehmen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Neura Robotics ist ein wachsendes Hightech-Unternehmen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts der mauen Konjunktur warnt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Unternehmen davor, Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu kürzen. Die CDU-Politikerin sagte in Stuttgart: «Auch in Zeiten einer lahmenden Wirtschaft sollten die Unternehmen nicht nachlassen, in ihre Zukunftsfähigkeit zu investieren.» Manche überlegten, ihr Forschungs- und Entwicklungsbudget herunterzufahren, um die Kosten zu senken. «Das halte ich nicht für den richtigen Weg.» Baden-Württemberg sei Hightech-Standort und müsse es auch bleiben.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums beträgt die Quote für Forschung und Entwicklung im Land aktuell 5,6 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Das Ressort von Hoffmeister-Kraut will durch eine eigene Hightech-Strategie noch gezielter zentrale Technologiefelder fördern. Als Beispiele wurden Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, humanoide Roboter, Mikroelektronik, Wasserstofftechnologie, Biotechnologie und Umweltschutztechnologien genannt. «Vor allem in diesem Bereich sollen mit Unterstützung des Landes Wissenschaft, Wirtschaft und Start-ups noch enger verzahnt werden.»

Produkte müssen schneller auf den Markt kommen 

Ziel sei es, im Südwesten entwickelte Produkte auch hier langfristig zu fertigen. Mit Neura Robotics aus Metzingen, Black Forest Labs aus Freiburg oder Osapiens aus Mannheim habe man drei hoffnungsvolle Start-ups im Land, die zeigten, über welches Potenzial man im Hightech-Bereich verfüge, sagte Hoffmeister-Kraut.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Neura Robotics baut humanoide Roboter, die in der Industrie eingesetzt werden und hat aktuell eine Finanzierungsrunde mit bis zu 1,4 Milliarden Dollar abgeschlossen. Black Forest Labs zählt zu den am schnellsten wachsenden KI-Unternehmen Europas und entwickelt KI-Modelle zur Bildgenerierung und Bearbeitung. Osapiens entwickelt eine Software, die die Lieferketten seiner Kunden transparent machen will. Mit seinen Anwendungen sucht es bei seinen Kunden nach Risiken und überprüft, dass Qualitätsstandards eingehalten werden. 

Hoffmeister-Kraut sagte, früher habe es bis zu fünf Jahre gedauert von der Idee zum fertigen, marktreifen Produkt. «Die Zeit hat sich inzwischen halbiert. Wir in Baden-Württemberg müssen noch schneller werden, um unsere Position als Hightech-Standort verteidigen und ausbauen zu können.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hoffmeister-Kraut plant Erstattung bereits gezahlter Hilfen
Pandemie-Hilfsgelder

Hoffmeister-Kraut plant Erstattung bereits gezahlter Hilfen

Wer Corona-Hilfen zurückzahlen musste, kann jetzt auf eine Erstattung hoffen. Was das für 62.200 Betriebe und 437 Millionen Euro bedeutet – und warum das Finanzministerium jetzt am Zug ist.

21.01.2026

Hightech-Land Israel: Reiche sieht Potenzial für Kooperation
Handel

Hightech-Land Israel: Reiche sieht Potenzial für Kooperation

Deutschland hat eine starke Industrie, Israel viele junge Start-ups. Wie lassen sich beide Seiten noch besser zusammenbringen? Darum geht es bei der Reise der Bundeswirtschaftsministerin.

16.12.2025

Hoffmeister-Kraut warnt: EU-Politik gefährdet Auto-Jobs
Autoindustrie

Hoffmeister-Kraut warnt: EU-Politik gefährdet Auto-Jobs

CO2-Regeln, China-Druck, Absatzkrise: Baden-Württembergs Autofirmen und Zulieferer kämpfen mit vielen Widrigkeiten. Die Wirtschaftsministerin beklagt «Realitätsverweigerung» in Brüssel.

04.09.2025

Digitalisierung

Wirtschaftsministerium: Fortschritte bei Start-up-Strategie

Die Bundesregierung will es Start-ups in Deutschland einfacher machen, ist aber bei einigen Vorhaben nicht am Ziel. Bei der Start-up-Dichte pro Kopf wird die Bundesrepublik von anderen Ländern abgehängt.

12.09.2023

Finanzen

Debatte um China-Politik: Hoffmeister-Kraut kritisiert Bayaz

Knatsch in der Koalition: Der Südwest-Finanzminister warnt die Firmen eindringlich vor zu viel Engagement in dem Land. Die Wirtschaftsministerin hält entgegen, die Betriebe bräuchten keine politischen Ratschläge, mit wem sie Geschäfte machen sollen.

26.04.2023