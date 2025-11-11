Im Alter von 78 Wissenschaftler Micha Brumlik ist tot Er leitete das Frankfurter Fritz Bauer Institut, das Geschichte und Wirkung des Holocaust erforscht. 11.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: picture alliance / dpa Micha Brumlik starb kurz nach seinem 78. Geburtstag in Berlin. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite