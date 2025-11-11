Bild
Im Alter von 78

Wissenschaftler Micha Brumlik ist tot

Er leitete das Frankfurter Fritz Bauer Institut, das Geschichte und Wirkung des Holocaust erforscht.

Micha Brumlik starb kurz nach seinem 78. Geburtstag in Berlin. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
