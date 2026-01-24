Wo am Wochenende Schneeflocken fallen können

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Wochenende könnte es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Teilen Baden-Württembergs etwas schneien. Für die Menschen seien die Chancen auf ein bisschen Schnee am Sonntag im Osten des Landes am höchsten, hieß es in der Prognose.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Prognose sei allerdings noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, sagte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage. Zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee seien möglich. Für eine Schneeballschlacht oder einen Schneemann müsste man den Schnee also schon etwas zusammenkratzen.

Freundlicher Samstag

Insgesamt werde der Samstag ein freundlicher Tag, sagte der Meteorologe. Der DWD rechnete mit mehr Sonne als Wolken. Und es soll trocken bleiben. Mit Höchstwerten von minus einem Grad an der Tauber und bis zu sieben Grad am Hochrhein. Am Sonntag sei es dann stark bewölkt bis bedeckt, mit Höchsttemperaturen um die minus ein Grad im Osten und ein bis vier Grad im Westen.