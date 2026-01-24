Wetter

Wo am Wochenende Schneeflocken fallen können

Vor allem in einem Teil von Baden-Württemberg könnte es am Wochenende ein wenig schneien. Aber wann und wo? Und reicht der Schnee auch für eine Schneeballschlacht?

DWD-Vorhersage: Schnee am Wochenende ist möglich. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
DWD-Vorhersage: Schnee am Wochenende ist möglich. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Am Wochenende könnte es laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Teilen Baden-Württembergs etwas schneien. Für die Menschen seien die Chancen auf ein bisschen Schnee am Sonntag im Osten des Landes am höchsten, hieß es in der Prognose.

Die Prognose sei allerdings noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, sagte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage. Zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee seien möglich. Für eine Schneeballschlacht oder einen Schneemann müsste man den Schnee also schon etwas zusammenkratzen.

Freundlicher Samstag

Insgesamt werde der Samstag ein freundlicher Tag, sagte der Meteorologe. Der DWD rechnete mit mehr Sonne als Wolken. Und es soll trocken bleiben. Mit Höchstwerten von minus einem Grad an der Tauber und bis zu sieben Grad am Hochrhein. Am Sonntag sei es dann stark bewölkt bis bedeckt, mit Höchsttemperaturen um die minus ein Grad im Osten und ein bis vier Grad im Westen. 

In der Nacht zum Montag bleibe es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt. Gebietsweise könne es leichten Schneefall mit Glätte geben. Am Montag sei es dann bedeckt und es könne weiterer Schnee mit leichter Intensität fallen, der dann im Laufe des Tages außer im Bergland in Regen übergehe. Die Höchstwerte liegen der Vorhersage zufolge bei minus einem Grad auf der Alb und sechs Grad im Breisgau.

