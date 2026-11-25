Stuttgart (dpa/lsw) - Wolken, niedrige Temperaturen und stellenweise Glättegefahr prägen das Wetter in Baden-Württemberg zur Wochenmitte. Vor allem im Süden kann es örtlich zu gefrierendem Regen kommen, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch am Donnerstag bleibt es winterlich und die Temperaturen sinken weiter.

Aus dichten Wolken soll es in Südbaden örtlich etwas regnen oder Sprühregen geben. Anfangs könne der Niederschlag stellenweise gefrieren und Glätte verursachen. Im Südschwarzwald sei er in höheren Lagen mit Schnee vermischt. In der Nordhälfte des Landes bleibt es laut DWD trocken, dort gibt es auch einige Aufheiterungen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem Grad im Osten und plus vier Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost und kann gebietsweise etwas auffrischen.

Donnerstag noch kälter

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In der Nacht zum Donnerstag ist laut der Vorhersage im äußersten Süden örtlich leichter Schneefall oder Schneeregen nicht ausgeschlossen. Sonst soll es trocken bleiben. Im Norden könne es einige Wolkenlücken geben, vereinzelt bilde sich Nebel. Die Tiefstwerte sinken auf plus ein bis minus sechs Grad.