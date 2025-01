Wo das Rotschulter-Rüsselhündchen herumhuscht

Heidelberg (dpa/lsw) - 500 Gramm schwer, inklusive Schwanz bis zu 50 Zentimeter lang und flink: Ein Rotschulter-Rüsselhündchen schnüffelt sich neuerdings durch den Heidelberger Zoo. Besucherinnen und Besucher können den Neuzugang aus Frankfurt im kleinen Affenhaus sehen: «Wer es erleben will, hat in den Vormittags- und Mittagsstunden gute Chancen, wenn das Rüsselhündchen besonders aktiv ist», rät der Zoo in einer Mitteilung.