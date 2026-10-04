Wetterbericht

Wo den Südwesten Morgennebel und lokaler Starkregen erwartet

Morgens kann die Sicht trübe sein, abends sollte man den Himmel im Blick behalten. Der Herbst präsentiert sich im Land zwischen ruhig und rau.

Nach Nebel am Morgen kommt die Sonne heraus. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Nach Nebel am Morgen kommt die Sonne heraus.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der erste Oktober-Sonntag beginnt herbst-typisch ruhig, kann zum Abend hin aber turbulenter werden: In der Früh bildet sich laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes gebietsweise dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern, die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad. Tagsüber überwiegen dann die Wolken; örtlich sind Schauer möglich. 

Zum Nachmittag hin könnten dann vor allem im Süden einzelne Gewitter aufziehen - mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und stürmischen Böen. Im südlichen Rheintal sind bis 23 Grad drin, im Bergland und in Oberschwaben um 19 Grad. Der Wind bleibt schwach aus nördlichen Richtungen.

Gewitter ziehen ab, Nebel folgt rasch 

In der Nacht zum Montag zieht teils gewittriger Regen nach Südosten ab. Dahinter lockert es von Norden her auf, wodurch sich rasch erneut Nebel bilden kann - teils wieder mit Sichtweiten unter 150 Metern. Pendler sollten also morgens mehr Zeit einplanen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 10 Grad. 

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Tagsüber ist es nach Nebelauflösung wolkig, im Tagesverlauf auch heiter. Im Süden und über dem Bergland können sich noch einzelne Schauer halten. Die Temperaturen erreichen etwa 19 Grad im Bergland und bis 22 Grad im Rheintal, der Wind bleibt schwach und oft variabel.

Bis zum Nachmittag gibt es ruhiges Herbstwetter, dann drohen Gewitter. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bis zum Nachmittag gibt es ruhiges Herbstwetter, dann drohen Gewitter.

Nächte frisch, Dienstag freundlich - Nebel bleibt Thema 

In der Nacht zum Dienstag liegt hohe Bewölkung über dem Land, in manchen Niederungen bildet sich erneut Nebel. Am Dienstag dürfte nach Nebelauflösung die Sonne scheinen, nur wenige Quellwolken stören. Mit 19 bis 23 Grad werden ähnliche Höchstwerte wie am Vortag erwartet, der Wind bleibt schwach.

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