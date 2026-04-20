Naturphänomen

Wo der Maikäfer-Massenflug gerade in Schwung kommt

An einzelnen Stellen brummt und raschelt es bereits: Die Maikäfer im Hessischen Ried starten in diesen Tagen ihren Massenflug. Welche Voraussetzungen für das Naturspektakel wichtig sind.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einem Massenflug von Waldmaikäfern im Hessischen Ried mit geschätzt rund einer halben Milliarde Tieren. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Experten rechnen in diesem Jahr mit einem Massenflug von Waldmaikäfern im Hessischen Ried mit geschätzt rund einer halben Milliarde Tieren. (Archivbild)

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Zum erwarteten Massenflug der Maikäfer in diesem Jahr im Hessischen Ried sind an einigen Stellen bereits Tiere ausgeschwärmt. In den zurückliegenden Tagen habe es rund um Mörfelden-Walldorf einen starken Flug gegeben, sagte Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen. Auch in der Innenstadt von Groß-Gerau seien auffällig viele Maikäfer unterwegs gewesen. «Es gab einzelne Stellen, wo es nur noch geraschelt und gebrummt hat.»

Experten rechnen in diesem Jahr mit einem Massenflug von Waldmaikäfern im Hessischen Ried mit geschätzt rund einer halben Milliarde Tieren. «Wir erwarten, dass uns dieses Phänomen bis Anfang Mai begleiten wird», sagte Petri. Voraussetzungen seien warme Böden mit einer Temperatur von rund 20 Grad und trockene Witterung. Dann könnten abends in der Dämmerung massenhaft Käfer ausfliegen. Wo genau das passiert, sei schwer vorhersagbar. 

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Das Spektakel ist deutschlandweit etwas Besonderes. Nach den Worten von Petri wird noch ein Massenflug mit rund 3,2 Millionen Tieren im badischen Iffezheim erwartet. Andere Stämme, etwa von Feldmaikäfern in Bayern, seien erst wieder in anderen Jahren dran. Der Massenflug von Maikäfern findet in der Regel alle vier Jahre statt - bei der Population im Hessischen Ried sind dies immer die Jahre, in denen es eine Fußballweltmeisterschaft gibt.

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Die Art benötigt trockene, warme Böden. Dort legen die Weibchen ihre Eier ab, aus denen sich Engerlinge entwickeln. Bereits im vergangenen Herbst verwandelten sich diese Larven in Käfer - wenn nun die Witterung stimmt, kommen alle gemeinsam aus der Erde. Von den Forstämtern gebe es Informationen, an welchen Stellen im Wald die Engerling-Dichte vergangenen Herbst besonders groß war, sagte Petri.

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