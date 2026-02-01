Wetter

Wo es im Südwesten frühlingshaft wird - oder trüb bleibt

Nebel, Sonne, Schnee: Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt durchwachsen. Wo Frühlingsgefühle aufkommen und wo man besser den Regenschirm einpackt.

Wer Glück hat, erwischt ein wenig Sonne beim Sonntagsspaziergang. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Wer Glück hat, erwischt ein wenig Sonne beim Sonntagsspaziergang. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem Mix aus Nebel und Sonne lässt der Südwesten das Wochenende ausklingen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt das Wetter auch zum Wochenstart wechselhaft.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Sonntag zeigt sich vor allem in den Niederungen von seiner trüben Seite, bringt aber auch sonnige Pausen. Örtlich kann es in den Morgenstunden durch Nebel und überfrierende Nässe glatt sein. Vereinzelt fällt in der ersten Tageshälfte etwas Regen, im Bergland sind auch ein paar Schneeflocken möglich. Nach Osten hin und im Bergland ist dabei vereinzelt auch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen reichen von minus einem Grad auf der Ostalb bis zu frühlingshaften zehn Grad im Breisgau, dazu weht ein schwacher Ostwind.

Dichte Wolken zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag breitet sich in den tiefen Lagen erneut Nebel aus, stellenweise kommt es bei leichtem Frost zu Glätte, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen plus einem und minus sieben Grad.

Der Montag startet teils freundlich, teils trüb, bevor im Tagesverlauf dichte Wolken aufziehen. Vorerst bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen um null Grad an der Donau und erreichen am Rhein und Neckar vier bis acht Grad. In den Hochlagen des Schwarzwalds erwartet der DWD starke bis stürmische Böen.

In der Nacht zum Dienstag wird es regnerisch, in höheren Lagen fällt Schnee. Vereinzelt kann es glatt werden. Der Dienstag selbst bleibt stark bewölkt, örtlich regnet es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erst Frühlingsgefühle in Südbaden, dann wieder trüb
Wetter im Südwesten

Erst Frühlingsgefühle in Südbaden, dann wieder trüb

Das Wetter im Südwesten zeigt sich weiter von seiner wechselhaften Seite. Während es im Tagesverlauf in Südbaden sogar frühlingshaft wird, dürfte der Samstag eher trüb werden.

15.01.2026

Schnee lässt im Südwesten weiter auf sich warten
Wetter

Schnee lässt im Südwesten weiter auf sich warten

Die Adventsstimmung ist da, aber wo bleibt der Schnee? Zwischen milder Luft, zähem Nebel und Regen bleibt nicht viel Hoffnung auf die weiße Pracht. Wie sieht die Prognose für Weihnachten aus?

19.12.2025

Regenschirm, Sonne-Comeback, Nebel: So wird das Wetter
Baden-Württemberg

Regenschirm, Sonne-Comeback, Nebel: So wird das Wetter

Allerseelen bringt passendes Trauerwetter: graue Wolken und viel Regen. Zum Wochenbeginn aber ändert sich das.

02.11.2025

Windig nasses Wetter im Südwesten - Schnee in Aussicht
Wettervorhersage

Windig nasses Wetter im Südwesten - Schnee in Aussicht

Kalte Front im Anmarsch: Im Südwesten bleibt es ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst sagt in höheren Lagen Schnee voraus. Welche Temperaturen werden erwartet?

24.10.2025

Sonne, Wolken und Schnee im Südwesten
Wetter

Sonne, Wolken und Schnee im Südwesten

Bis zur Wochenmitte wird es sonnig, dann kommen die Wolken. Auf den Straßen kann es glatt werden.

04.02.2025