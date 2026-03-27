Erneuter Schneefall

Wo im Schwarzwald wieder Skifahren möglich ist

Skifans im Glück: Nach Neuschnee öffnen in mehreren Schwarzwald-Orten die Lifte. Doch am Feldberg bleibt es ruhig – was Wintersportler jetzt wissen sollten.

Dank Neuschnee öffnen einige Skilifte erneut. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Dank Neuschnee öffnen einige Skilifte erneut. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Schneefall in den letzten Tagen sorgt für Freude bei den Wintersportfans in Baden-Württemberg. In manchen Teilen des Schwarzwalds öffneten die Skilifte wieder. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) wird oberhalb von 600 Metern Höhe von Samstagnachmittag an bis zum Sonntagvormittag zwischen ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Oberhalb von 800 Metern können es bis zu zehn Zentimeter sein.

Betrieb läuft teils wieder an

An der Schwarzwaldhochstraße ist laut Ankündigung der Skilift Unterstmatt am Wochenende geöffnet. Ebenso die Anlage Seibelseckle in Seebach. Im Skigebiet Muggenbrunn in Todtnau-Todtnauberg (Kreis Lörrach) sind zwei Anlagen in Betrieb.

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Bei den Skiliften Todtnauberg ging der Stübenwasenlift von Freitag bis Sonntag wieder in Betrieb, teilte man online mit. In Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) im Ortsteil Urach bieten die Skilifte Kalte Herberge am Wochenende wieder Skilift, Rodellift, Förderbänder, Kiosk sowie Schlitten- und Skiverleih an, wie es auf der Website heißt.

Gleich drei Lifte in Oberried (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) machten ebenfalls auf ihren Websites Ankündigungen. So heißt es bei den Skiliften Hofsgrund, Freitag und Samstag werde abendliches Fahren bei Flutlicht angeboten. Samstag und Sonntag sind demnach alle Skilifte außer dem Kinderlift in Betrieb. Der große Skilift am Haldenköpfle ist am Wochenende erneut offen – so auch ein Teil der Skilifte Stollenbach, voraussichtlich gleichfalls der Kindergartenlift.

Kein Betrieb am Feldberg

Am Feldberg, dem größten Skigebiet des Landes, wird der Betrieb zum Wochenende nicht wieder aufgenommen, sagte der Bürgermeister von Feldberg und Geschäftsführer der Feldbergbahnen GmbH, Johannes Albrecht, der Deutschen Presse-Agentur. Sollte der Schnee sich halten, werden am Osterwochenende möglicherweise der Zweier-Sessellift am Seebuck und die Förderbänder wieder in Betrieb gehen.

Der Schneefall ist nach Angaben des DWD nicht außergewöhnlich. In Seebach im Nordschwarzwald seien von Mittwoch auf Donnerstag etwa 16 Zentimeter Neuschnee gemessen worden. In Bernau (Landkreis Waldshut) waren es 24 Zentimeter. Auf den Höhenzügen der Schwäbischen Alb lag etwa zehn Zentimeter Neuschnee.

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