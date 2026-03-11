Wo im Südwesten ein Regenschirm eingepackt werden sollte

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach mehreren frühlingshaften Tagen wird das Wetter im Südwesten wieder etwas wechselhafter. Es kann regnen und vor allem in höheren Lagen auch windig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Vormittag soll es meist noch trocken bleiben. Ab Mittag kann es aber zu Schauern kommen, auf der Alb auch zu vereinzelten Gewittern. Dabei werde es zunehmend stark bewölkt, so der DWD. Zum Abend hin breitet sich demnach von Westen her Regen aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad, im Bergland um 10 Grad. Der Südwestwind frischt im Tagesverlauf auf und kann teils stark böig werden. In den Hochlagen des Schwarzwaldes und bei Gewittern sind stürmische Böen möglich, auf dem Feldberg auch Sturmböen.