Wetterbericht

Wo im Südwesten schon bald mehr als 20 Grad winken

Wird der Frühling in diesem Jahr in Baden-Württemberg übersprungen? Die Prognose für die nächsten Tage klingt eher schon nach Frühsommer.

In den nächsten Tagen wird es frühsommerlich in Baden-Württemberg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
In den nächsten Tagen wird es frühsommerlich in Baden-Württemberg.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bis zu 23 Grad werden in den kommenden Tagen in manchen Regionen Baden-Württembergs erwartet. Das wären nur zwei Grad unter einem Sommertag. Doch heute könnte sich laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor allem entlang der Donau und im Rheingraben der Nebel den Tag über noch zäh halten. 

Sonne nach Nebel

Nach der Auflösung von Nebel und Hochnebel dürfte vielerorts die Sonne scheinen. Besonders in höheren Lagen stehen die Chancen gut auf einen strahlenden Tag. Im Laufe des Tages sollen von Westen her hohe Wolkenfelder aufziehen, Regen sei jedoch nicht in Sicht. Die Temperaturen erreichen laut DWD zwischen 12 Grad in der Hohenloher Ebene und bis zu 20 Grad im Markgräflerland. Dazu wehe ein schwacher Ostwind.

Milde Aussichten mit böigem Wind

In der Nacht sollen sich vor allem in Niederungen erneut Nebel- und Hochnebelfelder bilden. Entlang der Donau und im Rheingraben breite sich der Nebel voraussichtlich weiter aus. Die Tiefstwerte liegen den Angaben zufolge zwischen sechs Grad in den höchsten Lagen des Schwarzwaldes und bis minus einem Grad im äußersten Südosten.

Tagsüber sollen die Temperaturen auf sehr milde 15 Grad in Oberschwaben und bis zu 21 Grad in den Hochlagen des Schwarzwaldes steigen. Der Wind komme schwach bis mäßig aus Südwest, könne zeitweise böig auffrischen. Auf dem Feldberg seien sogar starke bis stürmische Böen möglich.

23 Grad im Breisgau

Auch in der Nacht zum Freitag bleibt es der Prognose zufolge niederschlagsfrei, bei durchziehenden hohen Wolken. Die Tiefstwerte sollen sich zwischen sieben Grad im Bergland und bis minus einem Grad im Allgäu bewegen. Auf dem Feldberg könne es erneut starke bis stürmische Böen aus Südwest geben.

Am Freitag selbst zeigt sich der Südwesten laut DWD freundlich und trocken. Die Höchstwerte liegen den Angaben nach voraussichtlich zwischen 17 Grad am Bodensee und bis zu 22 Grad im Breisgau. Allerdings bleibe es in den Hochlagen des Schwarzwaldes windig mit starken bis stürmischen Böen.

