Streit um Präsente

Wo ist der Whiskey? So äußert sich der Bürgermeister

Der Verbleib von mehreren Dutzend Whiskey-Flaschen beschäftigt den Gemeinderat von Appenweier. Was steckt dahinter?

Wo ist der Whiskey? Der Verbleib von 46 Flaschen erhitzt im Gemeinderat von Appenweier die Gemüter. (Symbolbild) Foto: David Cheskin/Press Association/dpa
Wo ist der Whiskey? Der Verbleib von 46 Flaschen erhitzt im Gemeinderat von Appenweier die Gemüter. (Symbolbild)

Appenweier (dpa/lsw) - 46 Flaschen Whiskey sorgen derzeit in Appenweier im Ortenaukreis für Diskussionen. Für rund 1.940 Euro seien insgesamt 50 Flaschen im Rathaus als Präsente verbucht worden, sagte ein Mitglied des Gemeinderats, das nicht namentlich genannt werden will. Bei vier Flaschen sei bekannt, an wen diese verschenkt wurden. Der Verbleib der restlichen 46 Flaschen habe in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu Diskussionen geführt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Auf die Nachfrage des Rats, wo sich die restlichen Flaschen befinden, habe Bürgermeister Viktor Lorenz (parteilos) geantwortet, dass diese eingelagert seien. «Eine Verpflichtung, Repräsentationsbestände gegenüber einzelnen Gemeinderäten vor Ort zu „verifizieren“ oder Lagerorte offenzulegen, besteht nicht», teilte Lorenz der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Der Bürgermeister bestreitet, dass die restlichen Spirituosen unauffindbar seien. Die Flaschen seien weder «abhandengekommen» noch «verschwunden».

Der Gemeinderat hat in dem Fall Beschwerde beim Landratsamt eingelegt. Die Behörde soll nun klären, wo die restlichen Flaschen sind und ob sich der Verdacht auf Untreue oder Unterschlagung erhärtet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lehrerhaus und „Bettensteuer“ im Hemsbacher Gemeinderat
Gemeinderatssitzung

Lehrerhaus und „Bettensteuer“ im Hemsbacher Gemeinderat

In der Sitzung geht es unter anderem um mehrere Haushaltsanträge für Bauvorhaben, aber auch für die Möglichkeiten, weitere Einnahmen zu erwirtschaften.

21.01.2026

Pietätloser Vandalismus auf dem Friedhof: Bürgermeister entsetzt
Massiven Sachbeschädigungen

Pietätloser Vandalismus auf dem Friedhof: Bürgermeister entsetzt

Unbekannte beschädigen die Trauerhalle in Großsachsen und entfernen fest verankerte Grabschalen. Bürgermeister Ralf Gänshirt spricht von einer schändlichen Tat – die Polizei ermittelt.

18.12.2025

Hemsbach: Schlagabtausch im Gemeinderat wegen Hüttenfelder Straße 
Baustelle

Hemsbach: Schlagabtausch im Gemeinderat wegen Hüttenfelder Straße 

Ein genervter Hemsbacher kritisierte im Gemeinderat die Stadtverwaltung wegen der Hüttenfelder Straße. Was Bürgermeister Jürgen Kirchner entgegnete und warum der Stadt die Hände gebunden sind.

29.10.2025

Pornofilm bei Gemeinderatssitzung von Hackern abgespielt
Kommunen

Pornofilm bei Gemeinderatssitzung von Hackern abgespielt

Zwischenfall in einer Gemeinde am Bodensee: Mitten in der Gemeinderatssitzung kapern Hacker eine Online-Übertragung - und plötzlich läuft ein Porno.

24.07.2025

Hemsbach: Harte Auseinandersetzung im Gemeinderat um Zukunft der Realschule 
„Auf dem Rücken der Kinder sparen“

Hemsbach: Harte Auseinandersetzung im Gemeinderat um Zukunft der Realschule 

Eine "Schande" oder schlicht eine finanzielle Notwendigkeit? Betroffene Bürger diskutieren mit den Verantwortlichen. Was bisher bekannt ist.

23.07.2025