Bad Orb/Wiesbaden/Friedberg (dpa/lhe) - Für ein Eiskönigin-Feeling mitten in der City sorgen in der Vorweihnachtszeit in einigen hessischen Kommunen mobile Eisbahnen. In Wiesbaden lockt eine der größten solcher Anlagen in Deutschland ab 27. November zu einem Ausflug vor das Kurhaus. Bis zum 4. Januar kann man bei «Wiesbaden On Ice» auf rund 2.500 Quadratmetern Eisfläche bei stimmungsvoller Beleuchtung auf Kufen seine Runde drehen. In der zurückliegenden Saison wurden nach Angaben des Veranstalters 82.000 Eisläufer registriert.

In der Vorweihnachtszeit verwandelt sich auch der Alea-Park in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) wieder in eine Eislaufbahn. Vom 14. November bis zum 20. Dezember können dort Anfänger und Fortgeschrittene, Junge und Alte ihre Runden auf der Eisfläche drehen.

Parkplatz wird zur Eisbahn

Schlittschuhe anschnallen und los heißt es bei der Bad Wildunger Eis-Zeit. Auf dem Parkplatz Brunnenallee 1 hinter der Touristinformation lädt eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen ein. Geöffnet ist die Eisbahn vom 25. November 2026 bis zum 10. Januar 2027. Eine Kunsteisbahn mit Schlittschuhverleih gibt es auch auf dem Weihnachtsmarkt in Korbach.

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