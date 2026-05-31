Wo schaut Hessen die Fußball-WM?

Frankfurt/Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Rudelgucken, Mitfiebern und kollektives Jubeln: In zwei Wochen steigt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika in das Turnier ein - und kämpft um den fünften Titel. Große Fanmeilen wie zuletzt bei der EM in Frankfurt gibt es dieses Jahr in Hessen wohl nicht. Die Hoffnung liegt auch auf der Gastronomie. Aber was sagen die Wirte? Wo können Fans die Nationalelf gemeinsam anfeuern? Und wie ist die rechtliche Lage?

Vorfreude überwiegt bei Gastronomen

«Sicherlich überwiegt die Vorfreude auf das fußballerische Großereignis bei den hessischen Gastgeberinnen und Gastgebern und es werden auch spezielle Speisekarten und Angebote während der Weltmeisterschaft für die Fans angeboten», sagt der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga Hessen, Gisbert Kern. Besonders Betriebe, die in der Vergangenheit Public Screening angeboten hätten, würden dies erneut tun.

Viele seien aber auch noch etwas verhalten, «da die Anstoßzeiten der WM sehr spät sind und es sich derzeit überhaupt nicht abschätzen lässt, wie das Angebot seitens der Gäste insbesondere bei Spielen ohne deutsche Beteiligung angenommen wird.»

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Foto: Lena Lachnit/dpa Zusammen schaut sich es doch am schönsten (Symbolbild)

In Deutschland gilt üblicherweise die Nachtruhe ab 22.00 Uhr. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko liegt ein großer Teil der Spiele in den Nachtstunden - insgesamt gibt es 17 verschiedene Anstoßzeiten. Bundestag und Bundesrat haben extra Ausnahmen von den Lärmschutzregeln zugelassen. Die Umsetzung liegt aber bei den Behörden vor Ort.

«Gutes Bild und Gegrilltes»: Wiesbaden guckt im Kulturclub

In Wiesbaden hofft der Betreiber des Studios ZR6, Sascha Burjan, auf eine «gute Zeit» mit vielen Gästen. Wo sonst Kleinkunst, Lesungen und Konzerte stattfinden sollen während der WM alle deutschen Spiele gezeigt werden. Seit der WM 2014 lädt das ZR6 bei großen Turnieren zum gemeinsamen Mitfiebern ein, rund 200 Gäste haben drinnen und draußen Platz.

Und was macht ein gelungenes Public Viewing nach Einschätzung des Gastegebers aus? «Ein guter Ton, ein gutes Bild, nette Leute, gekühlte Getränke und Gegrilltes ... und gute Stimmung.»

Kassel fiebert in Eissporthalle mit

Wer in Kassel im Rudel gucken möchte, kann das in der Probonio Arena. Wo sonst die Kassel Huskies übers Eis preschen, können Fußballfans beim Public Viewing sämtliche Spiele des deutschen Teams auf einem großen LED-Würfel verfolgen. Ein DJ sorgt für Stimmung. Der Eintritt ist frei. Jugendliche unter 16 Jahren müssen wegen der späten Anstoßzeiten begleitet werden.

«Wir hoffen natürlich auf erfolgreiche Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Public Viewing und so ein Fußball-Sommer lebt von Torjubel, Erfolgen und Emotionen», sagt Marketingleiterin Geraldine Plettenberg. Sie gehe stark davon aus, dass wegen der Anstoßzeiten nicht die Reichweite früherer Veranstaltungen erreicht werde. «Die Zeiten sind alles andere als optimal.»

Aber wann spielt Deutschland überhaupt?

Das erste Vorrundenspiel der Nationalelf gegen Curaçao am 14. Juni beginnt um 19.00 Uhr, die beiden Spiele gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni und Ecuador am 25. Juni starten um 22.00 Uhr. Gewinnt Deutschland die Gruppe, wäre das Sechzehntelfinale um 22.30 Uhr. Ein mögliches Achtelfinale gegen Frankreich könnte um 23.00 Uhr angepfiffen werden. Das Finale und die Halbfinals starten um 21.00 Uhr.

In Darmstadt wird im Herzen der Innenstadt geschaut

Mitten in der Innenstadt von Darmstadt bietet die Centralstation - ein ehemaliges Kraftwerk mit drei Sälen - eine Großbildleinwand bei den deutschen Vorrundenspielen an. Die Centralstation werde dann zum Centralstadion, heißt es auf der Internetseite der Location. «Garantiert alle Vorrundenspiele der deutschen Nationalelf gibt es hier mit HD-Beamer auf Großbildleinwand zum Mitfiebern.» Wenn die deutsche Mannschaft die Vorrunde überstehe, gehe es weiter - je nach Spieltag und Uhrzeit. Der Eintritt ist frei.

Fans der deutschen Elf in Osthessen können das Spiel gegen Curaçao im «Quartier» Bad Hersfeld auf einem extragroßen LED-Bildschirm verfolgen. Dazu gibt es Gegrilltes und kalte Drinks. Die Tickets sind nach Angaben des Veranstalters limitiert und kosten fünf Euro für einen Erwachsenen.

Beach-Flair trifft Fußball in Gießen

In Gießen können Fans in entspannter Beach-Atmosphäre mitfiebern: Die Strandbar am Neuen Teich zeigt 15 Spiele der Vorrunde auf Großleinwand. Auch die K.-o.-Spiele mit deutscher Beteiligung und weitere Partien werden dort zu sehen sein, wie Betreiber Marcel Münch sagt. Mit 700 bis 800 Besuchern je Spiel mit deutscher Beteiligung rechnet er - sofern das Wetter mitspielt. «Wir rechnen nicht mit Lärmschutzproblemen, da wir uns an die vorgeschriebenen Dezibelwerte halten.»

Und wie sieht es in Frankfurt aus?

Eine große Fanmeile am Frankfurter Mainufer wie zuletzt zur EM 2024 wird es wohl nicht geben. Nach aktuellem Stand sei kein öffentliches, städtisch organisiertes Public Viewing geplant, heißt es bei der Tourismus- und Congress GmbH.

Foto: Andreas Arnold/dpa Eine große Fanmeile am Frankfurter Mainufer wie zuletzt zur EM 2024 wird es nicht geben