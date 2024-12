Wo sich die Menschen am meisten leisten können

Köln (dpa/lhe) - Die Unterschiede bei der Kaufkraft der Menschen in den einzelnen Regionen sind in Hessen besonders groß. Auch wenn das Leben im Hochtaunuskreis überdurchschnittlich teuer ist: Die Einkommen sind dort so hoch, dass sie das mehr als ausgleichen, wie eine Datenauswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. So bleibt in dem landschaftlich vielerorts schönen Kreis nahe der Bankenmetropole Frankfurt von einem nominalen verfügbaren Durchschnittseinkommen von 35 586 Euro angesichts der hohen Preise noch ein reales Einkommen von 33 011 Euro. Damit schafft es der Hochtaunuskreis hier bundesweit auf Platz drei, nach den beiden bayerischen Kreisen Starnberg und Miesbach mit dem Tegernsee.