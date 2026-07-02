Wo wieder 30 Grad erwartet werden
Sonnig und warm am Tag, aber nachts ziehen Wolken auf. Wie sich das Wetter zum Wochenende hin entwickelt und wo es besonders heiß wird.
Stuttgart (dpa/lsw) - Gute Aussichten für Sonnenanbeter: Bei meist lockerer Quellbewölkung soll im Tagesverlauf in Baden-Württemberg wieder öfter die Sonne scheinen. Regen ist laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht in Sicht. Die Höchsttemperaturen lägen zwischen 24 Grad im höheren Bergland und 30 Grad entlang des Rheins.
Dazu wehe ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der zeitweise böig auffrischen könne. Ausschlaggebend für die Wetterentwicklung ist den Fachleuten zufolge ein Atlantikhoch, das seit der Nacht zunehmend seinen Einfluss auf Süddeutschland ausweitet.
Nachts zeitweise Regen möglich
In der Nacht zum Freitag sollen den Angaben nach von Nordwesten her die Wolken wieder zunehmen. Gebietsweise könnte auch etwas Regen dabei sein, teilte der DWD mit. Die Tiefstwerte sinken demzufolge auf 17 bis 12 Grad.
Am Freitag selbst werde es unterschiedlich stark bewölkt. Nach DWD-Angaben bleibt es aber wahrscheinlich weitgehend trocken. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Höchstwerte von 21 bis 26 Grad. Am Rhein könnten es bis 28 Grad werden. Der Nordwestwind bleibe schwach bis mäßig und könne zeitweise frische Böen bringen.
Samstag wieder sonnig
In der Nacht zum Samstag soll es gering bewölkt oder klar werden. Die Tiefstwerte lägen bei 12 bis 10 Grad, örtlich sogar bei 7 Grad.
Am Samstag setze sich dann sonniges und trockenes Wetter durch: Im Allgäu würden um 24 Grad erwartet, am Rhein und Neckar 28 bis 31 Grad. Meist wehe schwacher Nordwestwind, der zeitweise böig auffrischen könne.
In der Nacht zum Sonntag bleibe es klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sollen den Angaben zufolge auf 16 bis 9 Grad sinken.