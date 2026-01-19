Bild
Vorhersage

Woche beginnt sonnig

Hessen startet sonnig in die Woche – nur im Südwesten hält sich der Nebel. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage vorhersagt.

Nachdem der Nebel sich verzogen hat, wird es schön. (Archivbild) Foto: Thomas Frey/dpa
Nachdem der Nebel sich verzogen hat, wird es schön. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche beginnt in Hessen überwiegend sonnig. Der Montagmorgen ist allerdings teils noch recht nebelig. Im Südwesten bleibt es teilweise den ganzen Tag trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Regnen soll es demnach zunächst nicht. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und fünf Grad. Der Wind wehe schwach, nur in den Hochlagen der Rhön seien weiterhin noch steife bis stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Dienstag ändert sich die Wetterlage kaum. Örtlich kann es bei Frost glatt werden.

