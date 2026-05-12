Wetter

Woche bleibt wechselhaft mit Schauern und Gewittern

Schauer, Blitz und Donner und in Hochlagen sogar ein paar Flocken: Das Wetter in Hessen bleibt unbeständig. Auch zum Vatertag bleibt es bei der ungemütlichen Mischung.

Mit Schauern und Gewittern geht die Woche in Hessen weiter. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Mit Schauern und Gewittern geht die Woche in Hessen weiter. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Mit unbeständigem und kühlem Wetter geht die Woche in Hessen weiter. Im Tagesverlauf ist es stark bewölkt und es kann einzelne, im Norden auch häufige Schauer geben, teils sind Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. In höheren Lagen sind die Niederschläge teils sogar mit etwas Schnee vermischt. Dort kann es örtlich auf den Straßen auch glatt sein. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 15 Grad und im Bergland bis 8 Grad bei mäßigem bis teils stark böigem Wind.

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In der Nacht fallen die Tiefstwerte auf 5 bis 2 Grad, dabei regnet es vor allem im Norden des Bundeslandes etwas. Auch am Mittwoch zeigen sich viele Wolken und es fallen örtlich Schauer, nachmittags sind Gewitter möglich bei Temperaturen von 13 bis 17 Grad und bis 10 Grad in Hochlagen. 

Auch in der Nacht zu Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag bleibt es wechselhaft. Tagsüber müssen Vatertag-Ausflügler mit vielen Wolken, häufigen Schauern und vereinzelten Gewittern rechnen. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 15 Grad und bis 9 Grad in Hochlagen.

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