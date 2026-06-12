Wenn das Haustier stirbt

«Wohin mit dem Hund?» – Ausstellung zur Trauer um Haustiere

Tierurnen, Särge und die Frage: Welches Tier würden Sie bestatten? Das Museum für Sepulkralkultur lädt Besucher ein, sich mit dem Thema Trauer um Haustiere auseinanderzusetzen.

Die Sonderausstellung zeigt, wie tief die Trauer um Hund, Katze & Co. gehen kann. Foto: Nicole Schippers/dpa
Die Sonderausstellung zeigt, wie tief die Trauer um Hund, Katze & Co. gehen kann.

Kassel (dpa/lhe) - Es ist Teil der Familie, ein treuer Begleiter: In beinahe jedem zweiten deutschen Haushalt lebte 2025 laut dem Industrieverband Heimtierbedarf und dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe mindestens ein Haustier. Das Museum für Sepulkralkultur in Kassel beschäftigt sich in der Sonderausstellung «Wohin mit dem Hund?» mit der Mensch-Tier-Beziehung – im Leben wie im Tod. 

«Haustiere haben heute einen ganz anderen emotionalen Stellenwert als früher», sagt Kuratorin Tatjana Ahle-Rosental. «Sie sind Begleiter im Alltag, Familienmitglied, und laufen nicht mehr einfach so nebenher.» Das Museum möchte daher in der Ausstellung die Beziehungen, die Mensch und Tier zu Lebzeiten prägen sowie die Möglichkeiten des Abschieds von ihm beleuchten. 

Besucher können sich selbst einbringen

Bis zum 1. November zeigt das Haus dazu neben Exponaten wie Tierurnen und -särgen unter anderem auch Fotografien und Interviews. Und wer will, kann auch selbst aktiv werden. Die Besucher werden etwa aufgefordert anzukreuzen, welches Tier sie bestatten würden – von Hund über Katze und Pferd bis hin zu Wal, Huhn und Ameise.

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Im Museum für Sepulkralkultur in Kassel dreht sich alles um die Themen Sterben, Tod und Totengedenken – nach Angaben des Hauses ist dieses Konzept bundesweit einzigartig.

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