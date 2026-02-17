Schwalm-Eder-Kreis

Wohnhaus brennt – Kripo ermittelt nach Leichenfund

Nach einem Brand in einem Fachwerkhaus in Malsfeld wird eine Leiche entdeckt. Die Identität ist noch unklar – die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei ermittelt zur Brandursache. (Symbolbild)

Malsfeld (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus im Schwalm-Eder-Kreis bei Kassel ist eine tote Person im Wohnzimmer des Hauses gefunden worden. Ob es sich dabei um den 72-jährigen Bewohner handelte, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden, der durch das Feuer in dem kleinen Fachwerkhaus in Malsfeld entstand, liegt der Polizei zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. Angrenzende Wohnhäuser seien verschont geblieben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

