Wohnhaus in Schlüchtern gerät in Brand: 200.000 Euro Schaden

Schlüchtern (dpa/lhe) - Aus bislang unbekannten Gründen ist in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hätte das Gebäude in der Nacht unverletzt verlassen können. Eine Frau erlitt aufgrund der Aufregung einen Schwächeanfall und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher ergänzte. Wieso es zu dem Brand kam, müsse nun ermittelt werden.