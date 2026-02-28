Feuerwehreinsatz

Wohnhausbrand in Schützingen – Frau leicht verletzt

Nach einem Brand in Schützingen musste eine 78-Jährige mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Das Wohnhaus in Schützingen ist nach dem Feuer zunächst unbewohnbar. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Das Wohnhaus in Schützingen ist nach dem Feuer zunächst unbewohnbar. (Symbolbild)

Schützingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Schützingen (Landkreis Enzkreis) ist eine Frau leicht verletzt worden. Die 78-Jährige sei mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. 

Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser und Scheunen konnte die Feuerwehr verhindern. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

