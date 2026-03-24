Brand

Wohnung brennt - Senioren schwer verletzt

In einer Küche bricht Feuer aus. Bewohner des Stuttgarter Mehrfamilienhauses bemerken den Brand. Doch ein Mann und eine Frau verletzen sich schwer.

Ein Ehepaar ist bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ein Ehepaar ist bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 71 Jahre alter Mann und eine 73 Jahre alte Frau sind bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge brach das Feuer in der Küche aus, die genaue Ursache muss noch ermittelt werden. Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten den Brand bemerkt und Rettungskräfte alarmiert. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

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