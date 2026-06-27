Polizeieinsatz

Wohnwagen-Unfall auf A6 – Vollsperrung und langer Stau

Nach einem Zusammenstoß mit einer Betongleitwand steht ein Wohnwagen quer auf der A6 – nichts geht mehr. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen und was die Polizei rät.

Einschränkungen auf der A6: Die Autobahn ist wegen des Unfalls Richtung Mannheim gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Einschränkungen auf der A6: Die Autobahn ist wegen des Unfalls Richtung Mannheim gesperrt. (Symbolbild)

Rauenberg (dpa/lsw) - Die Autobahn 6 in Richtung Mannheim ist wegen eines Wohnwagen-Unfalls voll gesperrt worden. Es staue sich auf etwa fünf Kilometern, sagte ein Polizeisprecher. Laut dem ADAC-Staumelder müssen sich Autofahrerinnen und -autofahrer auf der Strecke auf mindestens eine Stunde Zeitverlust einstellen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge prallte ein Wohnwagengespann am Nachmittag gegen eine Betongleitwand. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und kam den Angaben nach auf allen Fahrstreifen zum Stehen. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht. Die Polizei bat ortskundige Reisende, die Unfallstelle bereits an der Anschlussstelle Sinsheim zu umfahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim/A6: Wohnwagengespann prallt gegen Betongleitwand
Blaulicht

Mannheim/A6: Wohnwagengespann prallt gegen Betongleitwand

Ein Wohnwagengespann ist auf der A6 bei Rauenberg gegen eine Betonleitwand geprallt. Die Fahrbahn Richtung Mannheim wurde gesperrt.

vor 29 Minuten

Weinheim: Sperrung in Mittelgasse - worauf sich Autofahrer einstellen müssen
Straßenarbeiten

Weinheim: Sperrung in Mittelgasse - worauf sich Autofahrer einstellen müssen

Wegen Straßenarbeiten kommt es in der Weinheimer Mittelgasse zu Verkehrseinschränkungen. Die Durchfahrt zum Hutplatz ist gesperrt. Welche Auswirkungen das für Anwohner hat.

10.04.2026

Vollsperrung auf A3 Richtung Köln wegen Brückenarbeiten
Verkehr

Vollsperrung auf A3 Richtung Köln wegen Brückenarbeiten

Mitten in der Nacht beginnt die Vollsperrung: Wer am Offenbacher Kreuz unterwegs ist, muss sich heute auf Umwege einstellen.

02.11.2025

Vollsperrung bei Bensheim: Ehrenamtliche Helfer versorgen Autofahrer in A5-Stau
Einsatz bei 35 Grad

Vollsperrung bei Bensheim: Ehrenamtliche Helfer versorgen Autofahrer in A5-Stau

Fahrbahndecke hebt sich zwischen Zwingenberg und Bensheim. Mehrere DRK-Ortsvereine aus der Region im Einsatz. Wann die A5 wieder befahrbar ist.

03.07.2025

Auto kollidiert mit Wohnwagen auf A4 - zwei Verletzte
Kreis Hersfeld-Rotenburg

Auto kollidiert mit Wohnwagen auf A4 - zwei Verletzte

Ein Auto kracht von hinten in ein Wohnwagengespann. Nach dem Zusammenstoß fliegen Trümmerteile über die Autobahn. Die Fahrbahn muss voll gesperrt werden.

22.06.2025