Wohnwagen-Unfall auf A6 – Vollsperrung und langer Stau
Nach einem Zusammenstoß mit einer Betongleitwand steht ein Wohnwagen quer auf der A6 – nichts geht mehr. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen und was die Polizei rät.
Rauenberg (dpa/lsw) - Die Autobahn 6 in Richtung Mannheim ist wegen eines Wohnwagen-Unfalls voll gesperrt worden. Es staue sich auf etwa fünf Kilometern, sagte ein Polizeisprecher. Laut dem ADAC-Staumelder müssen sich Autofahrerinnen und -autofahrer auf der Strecke auf mindestens eine Stunde Zeitverlust einstellen.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge prallte ein Wohnwagengespann am Nachmittag gegen eine Betongleitwand. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und kam den Angaben nach auf allen Fahrstreifen zum Stehen. Angaben zu Verletzten gab es zunächst nicht. Die Polizei bat ortskundige Reisende, die Unfallstelle bereits an der Anschlussstelle Sinsheim zu umfahren.