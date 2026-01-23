Bild
Untersuchungsergebnis

Wolf hat im Kreis Freudenstadt Schafe gerissen

In Seewald wurden zwei tote Schafe gefunden. Untersuchungen zeigen: Ein Wolf war der Verursacher. Die genaue Identität des Tieres wird noch ermittelt.

Ein Wolf hat zwei Schafe in Seewald gerissen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Ein Wolf hat zwei Schafe in Seewald gerissen. (Symbolbild)

Seewald (dpa/lsw) - Ein Wolf hat in Seewald zwei Schafe gerissen. Die toten Tiere im Landkreis Freudenstadt wurden Ende Dezember gemeldet. Abstrichproben wiesen einen Wolf als Verursacher nach, wie das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg mitteilte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bei dem Tier wurde der sogenannte Haplotyp HW02 (C1) im Erbgut nachgewiesen. So kann laut der «Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf» festgestellt werden, aus welcher regionalen Population das Tier stammt. In diesem Fall aus Polen. Die genaue Identifizierung des Individuums läuft noch.

Die Untersuchung erfolgte am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik. Seewald liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erneut tote Tiere gefunden – war es ein Wolf?
Zwei tote Schafe

Erneut tote Tiere gefunden – war es ein Wolf?

Wieder werden im Schwarzwald tote Tiere gefunden. Und wieder besteht die Möglichkeit, dass ein Wolf sie gerissen hat. Die Ermittlungen laufen.

29.12.2025

Drei tote Schafe - war es ein Wolf?
Wolfsmonitoring

Drei tote Schafe - war es ein Wolf?

Im Landkreis Calw werden tote Schafe und ein verletztes Tier entdeckt. Noch ist unklar, ob ein Wolf diese gerissen hat. Was Fachleute nun untersuchen und wie das Land Tierhalter unterstützt.

23.12.2025

Tote Schafe im Schwarzwald - Wolf ist verantwortlich
Untersuchung abgeschlossen

Tote Schafe im Schwarzwald - Wolf ist verantwortlich

Nach dem Fund mehrerer toter Schafe aus Schluchsee bringen genetische Proben nun Klarheit: Sie wurden von einem Wolf gerissen. Auch im benachbarten Lenzkirch gab es einen Vorfall.

28.09.2025

Tote Schafe im Schwarzwald - Experten prüfen Wolfsangriff
Untersuchung läuft

Tote Schafe im Schwarzwald - Experten prüfen Wolfsangriff

Nach dem Fund mehrerer toter Schafe aus Schluchsee wird untersucht, ob ein Wolf verantwortlich ist. Genetische Proben sollen Klarheit bringen.

17.09.2025

Landwirtschaft

Behörden prüfen tote Schafe und Ziege: War es ein Wolf?

29.03.2023